Samsung Galaxy S21 FE: primi dettagli sulla batteria

Emergono nuovi dettagli sul fronte Samsung Galaxy S21 FE, successore di Galaxy S20 FE, diventato uno degli smartphone più venduti nell’ultima parte del 2020. Secondo le indiscrezioni lanciate dal sito Galaxy Club, il nuovo dispositivo sarà equipaggiato con una batteria a 4.500mAh.

Presentata con il numero in codice EB-BG990ABY, la batteria in questione dispone di una capacità nominale di 4.370mAh, ma è molto probabile che verrà lanciata sul mercato con quella classica di 4.500mAh.

Per quanto riguarda il design, invece, il Galaxy S21 FE avrà un look simile al modello standard, dotato di un display AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate fino a 120Hz, e di una fotocamera selfie da 32MP.

All’interno dello smartphone è presente il chip Exynos 2100, già installato negli ultimi top di gamma della casa, accompagnato da 6GB o 8GB di RAM e corredato di 128GB o 256GB di memoria interna non espandibile. Il sistema operativo dovrebbe con molta probabilità essere Android 11 con skin One UI 3.1.

Il nuovo smartphone sarà disponibile in numerose colorazioni, tra cui tinte di pastello di viola, verde e blu, con un prezzo che dovrebbe aggirarsi sui 650 euro. Monterà un processore Snapdragon 888 e garantirà ricarica wireless rapida da 25W e ricarica inversa. Da segnalare, infine, la resistenza a polvere e acqua grazie alla certificazione IP68 e le connessioni Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0.

Al momento non ci sono ancora conferme in merito, ma il Galaxy S21 FE dovrebbe venir presentato in maniera ufficiale ad agosto. Vi ricordiamo, inoltre, che grazie a una particolare applicazione, Samsung sta cercando di convincere quanti più utenti Apple possibili a passare ad Android, trasformando i loro iPhone in Galaxy.