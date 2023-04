Se cercate lo smartphone più completo, con un design rifinito al meglio in ogni sua parte, con un software semplice da usare e con il range di ottiche più ampio sul mercato, non esiste alternativa al Samsung Galaxy S23 Ultra. Il top di gamma Samsung del 2023 aveva già subito un taglio di prezzo importante nelle scorse settimane, permettendovi di risparmiare centinaia di euro. Addirittura su eBay è possibile acquistarlo oggi a meno di 1.000 euro!

Non si tratta di una semplice svalutazione del prodotto, visto che parliamo di un dispositivo arrivato sul mercato solo a febbraio 2023, ma di un’offerta davvero attraente e conveniente. Le scorte sono limitate e, come indica la pagina del prodotto, sono stati venduti già oltre 100 unità di Samsung Galaxy S23 Ultra, pertanto non indugiate troppo, poiché il rischio di acquistarlo a oltre 1.000 euro è alto.

La proposta top di gamma Samsung tiene botta anche agli ultimi colossi del mercato, come ampiamente dimostrato nel nostro confronto dedicato a Galaxy S23 Ultra vs Xiaomi 13 Pro. Sebbene lato prestazioni siano paragonabili, Samsung esce vincitore lato software, grazie a feature esclusive come DeX o l’uso di finestre flottanti, per non citare poi la S-Pen, un grande valore aggiunto al dispositivo.

Un’altra esclusiva che può vantarsi di avere Samsung Galaxy S23 Ultra è il processore. Nonostante si tratti dello Snapdragon 8 Gen 2, presente in diversi smartphone top di gamma del 2023, le due aziende hanno collaborato per realizzare una versione speciale del chip, studiata appositamente per Galaxy S23 Ultra. I fatti dicono che la collaborazione è stata produttiva, come testimonia l’autonomia del dispositivo, che pone S23 Ultra tra i pochi smartphone premium a godere di una durata della batteria paragonabile a modelli di fascia media, che solitamente sono i migliori da questo punto di vista.

Dalla forma squadrata e dai bordi curvi abbastanza da non causare tocchi accidentali sulla parte laterale del display, che è da ben 6,8 pollici, è chiaro che S23 Ultra è uno smartphone imponente ma facile da maneggiare e che non passerà inosservato. Il comparto fotografico, soprattutto il teleobiettivo, è così avanzato tanto da rendere immediatamente riconoscibili le foto scattate con questo dispositivo. Infatti, sebbene ci siano diversi smartphone con teleobiettivo dedicato, nessuno riesce a spingersi agli stessi livelli di qualità e dettaglio oltre la soglia del 10x.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

