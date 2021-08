Samsung Galaxy Watch 4, ecco quanto costeranno i vari modelli

A poco più di una settimana di distanza dall’evento Unpacked in cui Samsung annuncerà una grande varietà di prodotti diversi, poco ci rimane ancora da scoprire. Dalle specifiche di Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 fino all’aspetto delle Galaxy Buds 2, ormai conosciamo praticamente tutto quello che sarà presentato.

Le ultime indiscrezioni ci permettono di dare una prima occhiata ai prezzi dei vari modelli di Samsung Galaxy Watch 4, la prima famiglia di prodotti che arriverà sul mercato con il nuovo Wear OS.

A quanto pare saranno ben quattro le varianti di smartwatch che Samsung presenterà durante il suo prossimo evento. Grazie al sempre affidabilissimo Evan Blass, in arte @evleaks, conosciamo non solo i nomi ma anche quelli che dovrebbero essere i prezzi ufficiali in Europa.

Galaxy Watch 4 sembra che verrà proposto al prezzo di 279 euro per il modello base da 40mm, con la versione da 44mm a 309 euro. Prezzi decisamente accessibili per dei prodotti premium come storicamente sono i wearable di Samsung.

Galaxy Watch 4 Classic, con corona girevole e schermo più grande (cassa da 42mm) sarà proposto ad un prezzo di 379 euro mentre il modello top di gamma che prenderà il nome di Galaxy Watch Wise con cassa da 46mm avrà un cartellino del prezzo di 409 euro.

Samsung si prepara quindi a combattere Apple su tutti i fronti, con modelli che vanno a coprire un’ampia fascia di mercato per accontentare sia i clienti dal budget più ristretto ma che comunque vogliono uno smartwatch di qualità, sia chi non si accontenta se non del meglio.

Ricordiamo che secondo le indiscrezioni tutti i modelli di Galaxy Watch 4 avranno un display circolare AMOLED protetto da vetro Gorilla Glass DX/DX+, saranno certificati IP68, costruiti secondo le direttive militari MIL-STD-810G e utilizzeranno come software la skin One UI Watch basata su Wear OS 3.0.

Non mancheranno accelerometro, altimetro, barometro, ECG, GPS, giroscopio, lettore di battito cardiaco, stima dell’ossigenazione del sangue (SpO2), tracciamento del sonno e dello stress. Sotto lo schermo batterà un cuore Samsung Exynos W920 dual core prodotto a 5nm con 1,5GB di RAM e 16GB di memoria interna.