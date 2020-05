Samsung, ritorno al passato con le batterie removibili?

Ricordate tutti quel periodo in cui potevamo staccare il pannello posteriore e togliere o sostituire la batteria? Bene, quei tempi passati potrebbero ritornare grazie a Samsung. È quanto ipotizzato da Sammobile che ha scovato una batteria removibile di un dispositivo non ancora annunciato con numero di modello SM-A013F.

Gli unici smartphone che Samsung continua a dotare con batterie removibili sono quelli della gamma XCover, dispositivi rugged con disponibilità limitata e destinati a una nicchia di utenti. La fonte esclude che la batteria removibile scovata possa appartenere a un dispositivo di fascia alta della serie Galaxy S. Al contrario, presuppone che sia di uno smartphone di fascia bassa della famiglia Galaxy A.

Sulla base di alcune informazioni recuperate, Sammobile sostiene che lo smartphone in questione è in fase di sviluppo, che avrà a disposizione 16/32 Gigabyte di memoria interna e che arriverà – in futuro – nelle colorazioni nero, blu e rosso in Europa e in Asia. Il numero del modello ricorda quello di Galaxy A01, annunciato lo scorso dicembre.

Stando a quanto riferito, la batteria avrebbe una capacità di 3.000 mAh. Inferiore rispetto a quanto siamo abituati a vedere sugli smartphone attuali, ma ci sarebbe il vantaggio di poterla sostituire facilmente con una seconda unità, nel caso in cui ci sia bisogno di più carica durante la giornata. Insomma, si tratterebbe di un vero e proprio ritorno al passato per Samsung.

Tuttavia, come sempre sottolineiamo che non sono informazioni ufficiali e che tutto ciò potrebbe non venire mai alla luce. Staremo a vedere!