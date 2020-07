Samsung stupisce gli utenti con un’installazione 3D animata

Samsung ha deciso di sponsorizzare l’evento Unpacked, fissato per il 5 agosto, con uno spettacolare manifesto tridimensionale animato. Un effetto che, grazie ad alcuni schermi molto ampi e dei giochi prospettici, riesce a conquistare immediatamente gli utenti. D’altronde, una delle chiavi della pubblicità è proprio la capacità di rubare l’attenzione dei passanti.

A Seul, in Corea del Sud, qualche settimana fa, era apparso un enorme box digitale in cui veniva emulata una vasca piena di acqua. Samsung ha deciso di utilizzare la stessa tecnologia per sponsorizzare l’evento in cui saranno svelati alcuni attesi dispositivi prodotti proprio dal brand sudcoreano.

Questo magico effetto, possibile grazie all’incontro tra l’arte e la tecnologia, ha consentito quindi a Samsung di creare una fittizia scatola di vetro dentro cui prendono vita alcune illusioni. Le persone, girando intorno alla struttura, possono vedere integralmente questi elementi tridimensionali.

Il produttore, che nel 2018 a Berlino aveva deciso di realizzare diverse installazioni di street art compatibili con la realtà aumentata, ha inserito all’interno di questa scatola virtuale diversi elementi in Mystic Bronze.

Durante l’evento, fissato per il prossimo 5 agosto, Samsung svelerà alcuni dispositivi molto attesi, tra cui Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold, le nuove cuffie true wireless Buds Live (il precedente modello è disponibile su Amazon) e Galaxy Watch 3. Un evento ricco di novità!