Sconto Xiaomi per il Single's Day: coupon valido su quasi tutti i prodotti

Oggi, 11 novembre, approfittate delle grandi offerte in occasione del Single's Day, un evento che coincide con sconti straordinari, spesso combinati con le promozioni del Black Friday, già attive su alcuni store. Xiaomi, uno dei protagonisti nel settore della tecnologia, ha lanciato il codice coupon "10OFFDOUBLE11", valido solo per oggi, che consente di ottenere uno sconto aggiuntivo del 10% su quasi tutto il catalogo nel suo store ufficiale. L'unica eccezione riguarda il Redmi Note 13 da 6/128GB e il POCO X6 Pro 5G da 8/256GB. Per tutti gli altri prodotti, è possibile combinare i flash sale del Black Friday con il 10% di sconto extra offerto oggi.

N.B: ricordate di inserire il coupon "10OFFDOUBLE11" nell'apposita sezione per ricevere lo sconto extra

Vedi offerte su Xiaomi

Single's Day Xiaomi, perché approfittarne?

Tra i prodotti attualmente in sconto, Xiaomi offre una selezione molto variegata che include smartphone, termoconvettori, robot aspirapolvere, tablet e le immancabili TV. Gli smartphone sono sempre tra i protagonisti indiscussi delle promozioni Xiaomi, con modelli che garantiscono prestazioni elevate a prezzi competitivi. Ma non solo: anche altri dispositivi come i termoconvettori e i robot aspirapolvere sono perfetti per chi cerca un aiuto in casa, con modelli che uniscono funzioni e design a un ottimo rapporto qualità/prezzo.

In particolare, i tablet Xiaomi rappresentano una proposta interessante per chi è alla ricerca di dispositivi versatili, perfetti sia per il lavoro che per l'intrattenimento. Con uno sconto extra del 10% su alcuni modelli, si ha l'opportunità di portare a casa un prodotto di qualità a un prezzo molto conveniente. Non mancano nemmeno le TV Xiaomi, seppur meno conosciute rispetto ad altri brand, ma con una qualità che sta guadagnando sempre più apprezzamento tra gli utenti. I modelli offrono un buon bilanciamento tra prestazioni, design e prezzo, e con le offerte di oggi è il momento ideale per provarli.

Infine, approfittare del Single’s Day per acquistare i prodotti Xiaomi è vantaggioso per chi vuole tecnologia all’avanguardia senza spendere una fortuna. Con il codice “10OFFDOUBLE11” e le promozioni del Black Friday già attive, è l’occasione giusta per fare acquisti intelligenti. Non perdete l'opportunità di acquistare dispositivi che uniscono innovazione, qualità e convenienza.

Vedi offerte su Xiaomi