Smartphone a meno di 100€? Non perderti l'offerta sul Motorola g32! (-46%)

Se vi piacciono gli smartphone Motorola, al punto da valutare anche un modello entry level, vi informiamo che Amazon propone il Moto G32 a meno di 100,00€. Non è uno scherzo, infatti durante questo Black Friday 2023 il suo prezzo è di 98,00€, a seguito di uno sconto del 46%.

Motorola moto g32, chi dovrebbe acqiustarlo?

Il Motorola Moto G32 è uno smartphone adatto per coloro che desiderano un modello che, nonostante il prezzo basso, funzioni bene e che assicuri un'ottima autonomia. A tal riguardo, la sua batteria da da 5000 mAh può facilmente durare fino a due giorni. Inoltre, grazie alla fotocamera tripla da 50 MP, il Moto G32 è il telefono perfetto per i fotografi in erba, che hanno bisogno saltuariamente di scattare foto con lo smartphone.

Nonostante sia entry level, è dotato di un vivace display Full HD+ da 6.5 pollici con un refresh rate di 90Hz. Questo, insieme agli speaker stereo Dolby Atmos, consente un'esperienza di visione coinvolgente e audio cristallino.

In sostanza, a questo prezzo, il Motorola Moto G32 è un affare da non perdere. Rispetto al prezzo originale di 179.9€, rappresenta un risparmio significativo, che tuttavia potrebbe rimanere attivo solo durante il Black Friday, pertanto approfittatene finché siete in tempo.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

