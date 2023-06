State cercando dei nuovi auricolari wireless confortevoli e potenti per ascoltare la vostra musica preferita in ogni momento, anche mentre vi allenate e fate sport? Allora vi consigliamo vivamente di dare un’occhiata a queste splendide Soundcore X10, che oggi potete acquistare su Amazon approfittando di uno sconto di ben 30€.

Infatti, il prezzo di listino per questi auricolari wireless è di 99,99€, ma potrete farle vostre a soli 69,99€, risparmiando così il 30%. Si tratta di un’offerta davvero da non perdere, visto l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Per questo, vi consigliamo di acquistarle prima che la promozione o le scorte si esauriscano.

Godetevi la piena libertà di movimento durante l’allenamento con questi ottimi auricolari per l’attività fisica! Basterà ruotare di 210° i ganci girevoli per le orecchie fino a trovare la posizione perfetta, così saranno comodi e saldi mentre vi allenate.

I Soundcore X10 sono progettati per resistere all’esercizio fisico più intenso: infatti, la loro struttura completamente impermeabile blocca l’ingresso dei liquidi. E con l’esclusiva tecnologia SweatGuard, saranno protetti anche dalle proprietà corrosive del sudore. Inoltre, il sistema acustico dinamico offre bassi intensi senza compromettere la chiarezza dei medi e degli alti. i

Il ritmo potente dei nostri auricolari vi darà la massima motivazione durante l’allenamento. Il sistema acustico dinamico offre bassi intensi senza compromettere la chiarezza dei medi e degli alti: infatti, la tecnologia BassUp analizza e potenzia i bassi della vostra musica preferita in tempo reale, per un suono sempre ottimizzato al meglio.

Non dovrete nemmeno preoccuparvi che la musica si possa interrompere all’improvviso mentre vi allenate: i Soundcore X10 sono infatti dotati di una batteria a lunga durata che garantisce, con un’unica ricarica, l’ascolto di 8 ore di musica. E con la custodia di ricarica inclusa si arriva a un totale di ben 32 ore di riproduzione.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

