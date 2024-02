Questi auricolari SoundPEATS Air4 Lite sono un AFFARE! (-32%)

Non fatevi sfuggire l'offerta di oggi su questi auricolari SoundPEATS Air4 Lite, scontati del 32% su Amazon e acquistabili a soli €39,99, un ribasso notevole rispetto al prezzo originale di €58,99. Si tratta di auricolari Bluetooth che offrono un'ottima qualità a un prezzo contenuto, ideali per chi viaggia molto e vuole isolarsi per studiare o lavorare in serenità anche quando è sui mezzi di trasporto, in un bar o in una zona comune.

Auricolari SoundPEATS Air4 Lite, chi dovrebbe acquistarli?

Questi auricolari offrono una buona resa sonora grazie al codec LDAC e al supporto all'audio Hi-Res, hanno poi una tecnologia di cancellazione del rumore di qualità grazie ai 6 microfoni integrati e una grande autonomia, che assicura fino a 30 ore di riproduzione ed è perfetta per lunghe sessioni di studio, lavoro o allenamento.

Impossibile non apprezzare la portabilità di questi auricolari e la loro connettività: questi SoundPEATS Air4 Lite si possono collegare a due dispositivi contemporaneamente, un'ottima caratteristica per passare in modo fluido ad esempio dallo smartphone al PC, o viceversa. La tecnologia Bluetooth 5.3 assicura una connessione stabile e veloce, soddisfacendo le esigenze di chi lavora in remoto o è frequentemente in videochiamata e richiede una qualità delle comunicazioni cristallina.

Gli auricolari SoundPEATS Air4 Lite si distinguono per la loro capacità di combinare alta qualità audio e praticità d'uso, grazie a codec LDAC e supporto a Hi-Res, un'autonomia prolungata, la connessione multi dispositivo e la cancellazione del rumore. Approfittate dello sconto del 32% al momento attivo su Amazon, che porta il prezzo a soli 39,99€!

