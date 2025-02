SUPER SCONTO su questo bellissimo smartphone pieghevole! -40%

Se siete alla ricerca di uno smartphone pieghevole che unisca design iconico, tecnologia all'avanguardia e un prezzo competitivo, non potete perdervi questa offerta su Amazon. Infatti, il Motorola Razr 50 Ultra è disponibile a soli 723€, con uno sconto del 40% rispetto al prezzo consigliato di 1.199€. Un'occasione imperdibile per portare a casa un dispositivo di fascia alta con caratteristiche straordinarie.

Motorola Razr 50 Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Il nuovo Motorola Razr 50 Ultra ridefinisce il concetto di smartphone pieghevole grazie al suo ampio display esterno pOLED da 4.0 pollici, che consente di svolgere numerose attività anche a telefono chiuso. Potrete scattare selfie, rispondere a messaggi e chiamate, guardare video in alta qualità e persino ottenere indicazioni stradali senza dover aprire il dispositivo.

All'interno, il display pOLED flessibile da 6.9 pollici offre un'esperienza visiva immersiva, senza segni di piega grazie alla tecnologia brevettata Motorola. La resa cromatica è eccezionale, certificata Pantone per la precisione dei colori, mentre la protezione IPX8 garantisce resistenza all'acqua.

Le prestazioni sono al top grazie al processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, supportato da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, perfetti per gestire app pesanti, giochi e archiviazione di contenuti multimediali. La connettività 5G e il Wi-Fi 7 assicurano velocità di download e streaming senza interruzioni.

Il comparto fotografico non è da meno: doppia fotocamera da 50+50MP con stabilizzazione ottica (OIS) e teleobiettivo 2x per scatti sempre nitidi, anche in condizioni di scarsa luminosità. A completare il tutto, una fotocamera interna da 32MP per selfie di qualità professionale.

Con una batteria da 4000mAh che supporta la ricarica rapida da 45W e la ricarica wireless da 15W, Motorola Razr 50 Ultra è il compagno ideale per chi cerca uno smartphone innovativo e affidabile. Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria offerta: Motorola Razr 50 Ultra è disponibile su Amazon a soli 723€. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida i migliori smartphone per ulteriori consigli.

