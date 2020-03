La versione globale di Oppo Reno3 è stata preannunciata nel sito web ufficiale del produttore. La pagina, indirizzata ai consumatori che vivono nel Sri Lanka, descrive uno smartphone con alcune differenze rispetto alla versione disponibile nel mercato cinese già da diversi mesi.

Il device presenta quindi un display con una diagonale di 6,4 pollici e una risoluzione si 2400 x 1080 pixel. Il rapporto schermo/scocca è pari al 90,8%. Sullo schermo è presente un notch in cui è stata collocata una fotocamera da 44 MP (f/2,4).

Nella parte posteriore sono incastonate ben quattro sensori fotografici rispettivamente da:

48 MP (f/1,8);

13 MP (teleobiettivo, f/2,4, zoom ibrido 5x e zoom digitale 20x);

8 MP (grandangolare, f/2,2);

2 MP (f/2,4).

La principale differenza rispetto alla versione cinese è il processore: non è stato scelto l’ottimo Mediatek Dimensity 1000L, bensì MediaTek Helio P90. Ad affiancare il SoC troviamo 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile fino a 256 GB tramite microSD). Infine, la batteria ha una capacità massima di 4.025 mAh ed è compatibile con la ricarica rapida VOOC Flash Charge 3.0.

Non è ancora chiaro se si tratta solo di un’anticipazione o, vista anche l’attuale situazione che non consentirebbe una presentazione fisica, di un vero e proprio annuncio. Non sono state ancora diffuse le informazioni per quanto riguarda la distribuzione. Oppo Reno3 sembrerebbe quindi essere un’altra interessante proposta di questo brand cinese, dopo Oppo Reno 2 Z (disponibile su Amazon).