VIVO V21 5G al prezzo PIÙ BASSO di sempre su Amazon! (-130€)

Se siete in cerca di uno smartphone di fascia media veloce, con una buona fotocamera e connettività 5G vi consigliamo di dare un'occhiata questa super offerta Amazon su VIVO V21 5G 8+128GB. Grazie a uno sconto Amazon del 37%, il medio gamma Vivo scende al minimo storico con una riduzione di 130€ che fa crollare il prezzo da 349€ a soli 219,90€.

VIVO V21 5G, chi dovrebbe acquistarlo?

VIVO V21 5G è uno smartphone validissimo con un comparto fotografico guidato da un sensore principale stabilizzato da 64MP e dispone di una fantastica selfie camera da 44 MP dotata di stabilizzazione ottica, una rarità anche sui modelli di fascia alta. Il processore Mediatek Dimensity 800U unito a 8GB di RAM, ai quali si aggiungono 3GB di memoria RAM estesa, offre prestazioni fluide e scattanti, anche grazie al display AMOLED con frequenza di aggiornamento da 90Hz.

Oltre ad avere delle specifiche interessanti, il VIVO V21 5G si caratterizza per un design sottile e leggero pesando solo 173g con delle dimensioni di 0,34 x 7,39 x 15,97 cm, specifiche che ne fanno uno degli smartphone più compatti e leggeri della sua categoria. Tra le altre caratteristiche da segnalare troviamo un doppio slot per ospitare due SIM 5g e il sistema di ricarica Flash Charge da 33W che consente di ricaricare la batteria al 60% in soli 30 minuti. Infine, per quanto riguarda il comparto fotografico vanno menzionate le funzioni IA dedicate agli scatti notturni che migliorano notevolmente le capacità fotografiche in scenari poco luminosi, offrendo dei risultati notevoli sia con il sensore principale che con la selfie camera.

Nel complesso Vivo V21 5G è un buon medio gamma caratterizzato da dimensioni compatte, un buon comparto fotografico e un livello prestazionale adeguato alla sua fascia di prezzo. Approfittando dello sconto del 37% proposto da Amazon, oggi potete acquistarlo a soli 219,90€ e portarvi a casa un medio gamma validissimo al prezzo di uno smartphone entry-level.

Vedi offerta su Amazon