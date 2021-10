WhatsApp, il nuovo pulsante faciliterà le chiamate di gruppo

WhatsApp, l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo, è in continua evoluzione. Facebook è sempre al lavoro per introdurre moltissime nuove funzioni, come ad esempio i backup crittografati end-to-end o le modifiche al sistema di messaggi vocali in arrivo nel prossimo futuro.

La novità di cui vogliamo parlarvi oggi è però già ufficiale e renderà la vita decisamente più facile a chi utilizza WhatsApp per le chiamate o videochiamate di gruppo con parenti e amici!

WhatsApp sta ricevendo un nuovo aggiornamento sia su Android che su iOS dedicato a migliorare la gestione delle chiamate di gruppo. Come annunciato dall’azienda capitanata da Mark Zuckerberg sul profilo Twitter di WhatsApp, l’app di messaggistica sarà decisamente più piacevole da utilizzare per questo genere di attività a partire da oggi.

L’aggiornamento, il quale arriverà gradualmente su tutti i dispositivi compatibili, permetterà di unirsi ad una chiamata o videochiamata già iniziata in un gruppo, permettendo di fatto anche ai ritardatari di unirsi senza creare troppo scompiglio a chi già è collegato.

Appena entrati in un gruppo in cui è in corso una videochiamata che vi siete persi ma ancora in corso, comparirà ora un nuovo pulsante che vi garantirà l’accesso alla conversazione. Il tutto senza necessità di disturbare amici e parenti chiedendo di ricominciare la chiamata da capo.

Certo, nulla di sconvolgente. Si tratta però di una funzionalità che all’applicazione proprietà di Facebook mancava e che sicuramente moltissimi utenti accoglieranno a braccia aperte, sempre che non siano già scappati verso Telegram durante l’ultimo blackout…

Voi utilizzate WhatsApp anche per le videochiamate con i vostri cari oppure utilizzate altre piattaforme? Quali? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!