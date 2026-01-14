Lo Xiaomi 15T Pro è ora in offerta su eBay a un prezzo davvero competitivo. Questo smartphone di ultima generazione vi conquisterà con il suo straordinario display da 6,83 pollici a 144Hz, perfetto per gaming e contenuti multimediali. Dotato di 12GB di RAM e 256GB di memoria, garantisce prestazioni al top, mentre la batteria da 5.500mAh vi accompagnerà per tutta la giornata. Con un coupon aggiuntivo del 5%, il prezzo finale scende a soli 545,11€, rendendo questo flagship un vero affare per chi cerca potenza e qualità.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 5% durante il checkout

Xiaomi 15T Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo Xiaomi 15T Pro rappresenta la scelta ideale per chi cerca prestazioni di livello flagship senza compromessi. Con i suoi 12GB di RAM e 256GB di memoria, questo smartphone è perfetto per professionisti digitali, content creator e appassionati di gaming mobile che necessitano di multitasking fluido e ampio spazio di archiviazione. Il display da 6.83" con refresh rate a 144Hz vi regalerà un'esperienza visiva straordinaria, rendendo questo dispositivo ideale anche per chi consuma contenuti multimediali in streaming o gioca ai titoli più recenti. La fotocamera da 50 Megapixel conquisterà gli amanti della fotografia mobile, mentre la batteria da 5.500mAh garantisce autonomia per un'intera giornata di utilizzo intensivo.

Questo modello si rivolge a utenti esigenti che vogliono tecnologia di fascia alta a un prezzo competitivo. Con uno sconto del 22% e un ulteriore 5% applicabile tramite coupon, raggiungendo un prezzo finale di 545,11€ invece di 699,90€, rappresenta un'opportunità eccellente per chi desidera aggiornare il proprio smartphone senza spendere cifre da top di gamma. La connettività 5G vi proietterà nel futuro della navigazione mobile, mentre il design elegante in nero soddisferà chi cerca uno stile sobrio e professionale. Ideale per studenti universitari, giovani professionisti e appassionati di tecnologia che cercano il massimo rapporto qualità-prezzo.

Lo Xiaomi 15T Pro è uno smartphone di fascia alta dotato di 256GB di memoria e 12GB di RAM per prestazioni velocissime. Il suo display da 6.83 pollici con refresh rate a 144Hz offre immagini fluide e brillanti, mentre la batteria da 5.500mAh garantisce un'autonomia eccezionale. La fotocamera da 50MP vi permetterà di catturare foto e video di qualità professionale.

Vedi offerta su Ebay