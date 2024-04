Xiaomi Fan Festival: ROUND 2! Nuove offerte su smartphone, elettrodomestici E NON SOLO!

Lo Xiaomi Fan Festival, avviato il 20 marzo, è attualmente nel vivo della sua campagna promozionale. Questo secondo capitolo di offerte proseguirà fino al 23 aprile, momento in cui farà posto alla terza e ultima fase, promettendo nuove e allettanti occasioni d'acquisto. Al momento, le promozioni abbracciano una vasta gamma di prodotti, inclusi smartphone, gadget indossabili e altro ancora, beneficiando di sconti applicati tramite coupon e riduzioni dirette di prezzo. Di seguito, scopriamo alcuni dei prodotti più richiesti in questo periodo.

Vedi offerte su Xiaomi

Xiaomi Fan Festival, perché approfittarne?

Innanzitutto, offre la possibilità di accedere a prodotti tech a prezzi ridottissimi, permettendo agli utenti di rinnovare i propri dispositivi con l'ultima tecnologia Xiaomi senza gravare eccessivamente sul budget. A questo proposito, gli sconti applicati sia tramite coupon che le classiche riduzioni dirette di prezzo rendono gli acquisti più vantaggiosi rispetto al solito.

In secondo luogo, la vasta gamma di prodotti scontati abbraccia diverse categorie, assicurando che quasi ogni tipo di consumatore possa trovare qualcosa di adatto alle proprie esigenze. Che si tratti di smartphone all'avanguardia, gadget indossabili per rimanere connessi e in salute, o altri dispositivi elettronici per la casa e la vita quotidiana, c'è qualcosa per tutti. E non è detto che la quantità di offerte sarà simile anche con il terzo e ultimo round, motivo per cui approfittate di queste occasioni, senza dubbio tra le più valide del momento.

Tra i best seller figura la combo composta da uno Xiaomi Redmi Note 13 (versione da 8/256GB) e dal Redmi Watch 3 Active. Una volta aggiunti al carrello, dove scatterà ufficialmente il doppio sconto, il prezzo di questi due prodotti scenderà a soli 199,90€. Occasioni imperdibili, la cui durata è, come detto, abbastanza limitata, quindi è fondamentale agire rapidamente per assicurarsi i migliori affari.

Vedi offerte su Xiaomi