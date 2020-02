Xiaomi Mi MIX 4: troveremo il refresh rate a 120 Hz e la ricarica rapida fino a 100 W?

Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe contare su un display con refresh rate a 120 Hz e sulla ricarica rapida fino a 100 W. In attesa di scoprire quando lo smartphone sarà lanciato, sul web sono apparse alcune indiscrezioni che anticiperebbero delle interessantissime caratteristiche.

Sarebbe già dovuto uscire nel 2019, ma Xiaomi ha deciso di far ancora attendere i numerosi consumatori interessati. Mi MIX 4 potrebbe arrivare sul mercato proprio quest’anno. Il dispositivo potrebbe essere accompagnato da uno schermo con refresh rate a 120 Hz, caratteristica sempre più comune nei device di top di gamma.

Come se non bastasse, dovrebbe essere presente una batteria compatibile con la ricarica rapida fino a 100 W. Questa tecnologia, preannunciata pochi mesi fa, non è ancora sbarcata in nessuno smartphone, ma potrebbe quindi equipaggiare il prossimo Mi MIX 4.

Quello che sembrerebbe essere uno dei dispositivi più attesi potrebbe poi contare sul chipset Qualcomm Snapdragon 865, 12 GB di RAM, la connettività 5G e un display con un foro in cui potrebbe essere posizionato il sensore fotografico. Per il momento, non è stato diffuso nessun annuncio ufficiale, ma è probabile che questo prodotto possa arrivare durante quest’anno.