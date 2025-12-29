Gli XIAOMI OpenWear Stereo Pro in colorazione Sand Gold sono ora disponibili su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questi auricolari open-ear si distinguono per il design innovativo con filo in titanio ultrasottile e rivestimento in silicone liquido, garantendo un comfort eccezionale per tutto il giorno. La tecnologia anti-dispersione sonora e il supporto Hi-Res Audio con codec LDAC offrono un'esperienza d'ascolto superiore, mentre l'audio spaziale con tracking dei movimenti della testa aggiunge un tocco immersivo. Con 8,5 ore di autonomia e fino a 45 ore totali grazie alla custodia, oggi li trovate a 129,68€, un'occasione da non perdere per chi cerca qualità e innovazione.

XIAOMI OpenWear Stereo, chi dovrebbe acquistarli?

Gli XIAOMI OpenWear Stereo Pro rappresentano la soluzione ideale per chi cerca auricolari aperti che non isolano completamente dall'ambiente esterno, mantenendo la consapevolezza di ciò che accade intorno. Vi conquisteranno se lavorate in ufficio e dovete rimanere reperibili, se praticate attività sportive all'aperto dove è importante percepire rumori ambientali per la sicurezza, o semplicemente se non amate la sensazione di pressione degli auricolari in-ear tradizionali. Il design con filo in titanio regolabile e rivestimento in silicone liquido garantisce una vestibilità personalizzata e delicata sulla pelle, perfetta per chi indossa gli auricolari per molte ore consecutive senza avvertire fastidi o irritazioni.

Questi auricolari soddisfano le esigenze degli appassionati di audio di qualità grazie al codec LDAC e alla certificazione Hi-Res Audio, offrendo un'esperienza sonora superiore con audio spaziale e tracking dei movimenti della testa. Il sistema anti-dispersione sonora avanzato vi permetterà di godere della vostra musica senza disturbare chi vi sta accanto, rendendoli ideali anche per ambienti condivisi come biblioteche o trasporti pubblici. Con 8,5 ore di autonomia continua estendibili fino a 45 ore grazie alla custodia di ricarica, rappresentano la scelta perfetta per chi ha bisogno di affidabilità durante lunghe giornate lavorative o viaggi, senza preoccuparsi di ricariche frequenti.

Gli XIAOMI OpenWear Stereo Pro ridefiniscono il comfort degli auricolari grazie al filo ultrasottile in titanio con memoria da 0,6 mm, regolabile fino a 45 mm per adattarsi perfettamente a ogni orecchio. Il design ergonomico a triplo punto di supporto garantisce un'aderenza sicura senza pressione, mentre il rivestimento in silicone liquido assicura una sensazione delicata sulla pelle. La tecnologia anti-dispersione sonora riduce la fuoriuscita dell'audio, e con il codec LDAC e la certificazione Hi-Res Audio otterrete un suono di qualità superiore con audio spaziale e tracking dei movimenti della testa.

Vedi offerta su Amazon