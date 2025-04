Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G, potenza e velocità a un PREZZO IMPERDIBILE!

Se siete alla ricerca di uno smartphone 5G potente, moderno e conveniente, non potete lasciarvi sfuggire questa incredibile offerta su eBay. Infatti, lo Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G è infatti disponibile a soli 287,10€, rispetto al prezzo standard di 319€. Vi basta inserire il codice sconto PIT10PERTE25 in fase di checkout per ottenere un 10% di sconto fino a un massimo di 50€, rendendo questo già competitivo mid-range ancora più interessante.

NB: ricordatevi di attivare il coupon PIT10PERTE25 per ottenere uno sconto aggiuntivo del 10% durante il checkout

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G, chi dovrebbe acquistarlo?

Dotato del processore MediaTek Dimensity 7300-Ultra a 4nm e una GPU Mali-G615 MC2, Redmi Note 14 Pro 5G assicura prestazioni fluide e reattive in ogni contesto, dal gaming all’uso quotidiano. La configurazione da 8+256 GB garantisce uno spazio più che sufficiente per app, foto e video, con velocità assicurate dalla memoria LPDDR4X e dallo storage UFS 2.2.

Il vero gioiello di questo dispositivo è il suo display AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici, con risoluzione 1.5K, refresh rate a 120Hz e luminosità di picco fino a 3000 nit. Una qualità visiva che vi permetterà di godere di contenuti HDR10+ e Dolby Vision come mai prima, con protezione offerta dal resistente Corning Gorilla Glass Victus 2.

Il comparto fotografico è guidato da una fotocamera principale da 200MP con OIS, supportata da un sensore ultra-grandangolare da 8MP e una macro da 2MP. La fotocamera frontale da 20MP completa un sistema perfetto per chi ama creare contenuti di qualità. La batteria da 5110 mAh con ricarica rapida da 45W garantisce un’autonomia eccellente per tutta la giornata, anche con un uso intensivo.

Certificato IP68 per resistenza ad acqua e polvere, con lettore di impronte sotto il display, riconoscimento facciale, doppio altoparlante con Dolby Atmos, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 e sistema operativo Xiaomi HyperOS, questo smartphone non ha praticamente punti deboli.

A soli 287,10€ su eBay, attivando il coupon PIT10PERTE25, Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G si conferma un best-buy assoluto per chi cerca un telefono completo, veloce e bello da vedere. Approfittatene ora prima che vada esaurito.

