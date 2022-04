Su iPhone, il supporto alla funzione Picture-in-Picture (PiP) è stato introdotto ufficialmente nel 2020. La funzione PiP ha reso possibile il multitasking durante la visione dei video anche sui dispositivi Apple: per attivarla, è sufficiente individuare il pulsante PiP all’interno del player e il video verrà ridotto automaticamente in una finestra più piccola che andrà a collocarsi da qualche parte sullo schermo.

Pur essendo l’app di condivisione e visualizzazione video per eccellenza, YouTube non ha mai fatto pace con il Picture-in-Picture, alternando periodi in cui l’app lo supportava a periodi in cui invece la funzione veniva disattivata. Fino a poco tempo fa, il Picture-in-Picture era attivabile da parte degli utenti Premium, ma ora pare che la fase di sperimentazione sia giunta al termine e che Google abbia deciso di rimuovere del tutto questa funzione.

“Pare” è la parola giusta: Google ha chiarito su Twitter in via semi-ufficiale che la funzione Picture-in-Picture tornerà entro pochi giorni. Intanto, però, gli unici utenti in grado di usufruirne sono quelli che l’avevano già attivata e che sono stati avvisati del termine della sperimentazione tramite il seguente avviso:

Nel banner si legge: The feature you’re trying has been turned off – Thanks for trying out “Picture-in-picture on iOS”, ovvero “La funzione che stai provando è stata disattivata – Grazie per aver provato ‘Picture-in-picture su iOS'”. Il Picture-in-Picture non compare più nemmeno nella pagina youtube.com/new che raccoglie tutte le funzioni sperimentali disponibili per gli abbonati a YouTube Premium.

L’auspicio è che nei prossimi giorni la funzione PiP torni a disposizione degli utenti Premium e che questa volta torni per restare, come sembrano suggerire i tweet pubblicati dal team di YouTube che parlano tra le altre cose di “aggiornamenti imminenti”. Insomma, a partire dal prossimo aggiornamento, il Picture-in-Picture dovrebbe essere integrato definitivamente all’interno dell’app di YouTube (come sempre potranno usarlo soltanto gli abbonati… almeno per ora).