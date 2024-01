Sala giochi a casa con il mini cabinato Ninja Turtle a 199€!

Nonostante l'incredibile realismo grafico e l'avanzato gameplay offerti da molti videogiochi moderni, a volte si avverte la nostalgia per le vecchie macchine da gioco. La Arcade1Up Teenage Mutant Ninja Turtles Countercade è un vero tuffo nel passato, pronto a farvi rivivere l'emozione dei classici giochi arcade. Oggi potete risparmiare ben 50€ sull'acquisto, grazie all'offerta disponibile su Mediaworld, che propone questa macchina da gioco a soli 199,99€ invece di 249,99€.

Arcade1Up Teenage Mutant Ninja Turtles, chi dovrebbe acquistarlo?

Per gli appassionati di retrogaming e i fanatici delle serie animate degli anni '90, l'Arcade1Up Countercade dedicato alle tartarughe ninja rappresenta un prodotto imperdibile. Questa mini console ricrea perfettamente l'atmosfera arcade con controlli di dimensioni reali e un chiaro schermo da 8 pollici che vi cattureranno nella magia di "2 giochi in 1", per un'immersione nostalgica e divertente.

Ora che si trova in sconto, è consigliato ancora di più a coloro che desiderano rivivere i classici senza rinunciare allo spazio, grazie al suo design compatto e adatto a qualunque stanza.

La struttura è resistente e di facile collocazione, perfetta per ore di divertimento in solo o in compagnia. Insomma, un acquisto di cui non ve ne pentirete, ideale per i fan di lunga data e per introdurre i giovani al fascino senza tempo dei giochi arcade.

