Giochi gratis PC: piombo, proiettili e binari nei regali di Epic Games

Come suo solito, ci pensa Epic Games a riempire i nostri PC di giochi gratis. Stavolta potete riscattare dal catalogo della piattaforma ben due titoli: lo sparatutto Mothergunship e il simulatore di treni Train Sim World 2. Entrambi piombano nelle vostre librerie a costo zero una volta accettata l’offerta gratuita dallo store.

Mothergunship, il primo dei giochi gratis riscattabili, è un bullet hell frenetico in prima persona dove il giocatore si destreggia tra piogge di proiettili ed esplosioni. Il videogioco implementa un sistema di personalizzazione delle armi con un editor incredibilmente completo, in modo da craftare gli equipaggiamenti ideali per affrontare qualsiasi nemico o boss si faccia strada verso il giocatore. Mothergunship è pubblicato da Versus Evil ed è sviluppato da Grip Digital in collaborazione con Terrible Posture Games. Potete scaricare Mothergunship da questo link.

Il secondo dei giochi gratis offerti da Epic Games è Train Sim World 2, celebre videogioco simulativo di treni e percorsi ferroviari di Dovetail Games. In questo periodo dove Microsoft Flight Simulator è tra i titoli del momento, può sicuramente incuriosirvi uno dei più grandi e completi simulatori di ferrovie: da locomotive iconiche ai nuovi treni magnetici, i giocatori possono divertirsi a percorrere tratte già implementate in gioco o a costruire le proprie. Il gioco utilizza il motore dinamico SimuGraph, che si avvale di una fisica molto realistica: è percepibile perfino il pattinamento e lo slittamento delle ruote sui binari con le diverse condizioni metereologiche. Potete scaricare Train Sim World 2 da questo link.

Se avete voglia di dare sfogo alla vostra inventiva con la costruzione, che voi siate tranquilli viaggiatori pendolari o che sognate di sconfiggere gli alieni nello spazio con armi fatte in casa, i giochi gratis Mothergunship e Train Sim Wolrd 2 faranno sicuramente al caso vostro. Tanto, conviene comunque fare un tentativo dal momento che non è previsto alcun costo. Come di consueto, Epic Games Store ci ha anche rivelato i prossimi titoli in regalo che verranno proposti la prossima settimana: preparate i vostri scaffali per A Plague Tale: Innocence e Speed Brawl.