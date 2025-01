Aggiungi 50€ al tuo PlayStation Store spendendo meno. Scopri il codice!

Se siete appassionati del mondo PlayStation, sapete quanto può essere conveniente avere fondi sempre disponibili sul proprio PlayStation Store. Ma cosa direste se poteste aggiungere 50€ al vostro account spendendo meno? Grazie a Eneba, una piattaforma di fiducia per l'acquisto di chiavi digitali, potete ottenere una gift card PSN da 50€ spendendo circa 45€. Un risparmio intelligente per chi vuole sfruttare al massimo le offerte e i contenuti esclusivi del PlayStation Store, valido fino al 13 gennaio.

N.B: ricordate di applicare il coupon "PSNIT50" per ottenere il risparmio

Vedi offerta su Eneba

Ricarica PlayStation Store tramite Eneba, perché approfittarne?

L'acquisto è semplice e immediato. Basta acquistare la chiave digitale su Eneba, riceverete il codice direttamente nella email e potrete riscattarlo senza difficoltà. Per massimizzare il risparmio, vi consigliamo di effettuare il pagamento tramite il portafoglio Eneba, evitando così i costi di commissione che potrebbero ridurre il vantaggio economico. Inoltre, il codice è perfettamente compatibile con gli account italiani e, cosa ancora più interessante, non ha una data di scadenza: potrete utilizzarlo quando preferite.

Per riscattare il codice, seguite questi semplici passaggi sul PlayStation Store: accedete al menu principale e selezionate "Riscatta codici" nella parte inferiore. Inserite il codice ricevuto via email e cliccate su "Continua". A questo punto, confermate per accettare i termini e condizioni, e selezionate nuovamente "Continua" per completare l'attivazione della gift card PSN da 50€. In pochi istanti, il vostro saldo sarà aggiornato e pronto per essere utilizzato per giochi, DLC o altri contenuti digitali.

Acquistare una chiave digitale su Eneba è un modo intelligente per risparmiare senza rinunciare alla qualità. Con pochi semplici clic, potete ottenere un saldo di 50€ a un prezzo inferiore, e grazie alla semplicità del processo di riscatto, potrete iniziare a utilizzare i fondi in pochissimo tempo. Non perdete questa occasione per ottimizzare le spese e godervi il meglio che il PlayStation Store ha da offrire.

Vedi offerta su Eneba