Animal Crossing New Horizon: il backup dei salvataggi verrà aggiunto dopo il lancio

In questi giorni si sta parlando molto di Animal Crossing New Horizon, quello che sarà a tutti gli effetti il titolo di punta di Nintendo per la prossima primavera. Ciò che sta scuotendo gli appassionati in queste ore però, sono le ultime dichiarazioni di Nintendo. La compagnia di Kyoto ha confermato che il gioco consentirà al giocatore l’utilizzo di una sola isola per console e inoltre non consentirà il backup e il trasferimento dei dati di salvataggio.

Stando alle più recenti dichiarazioni, sembra però che Nintendo sia intenzionata a risolvere il problema inerente al backup dei dati. La società giapponese sta pensando di aggiungere la funzione di backup di salvataggio in caso di furto del gioco o di rottura della console. Sfortunatamente però, sembra che l’opzione non sarà disponibile fin dal momento del lancio di Animal Crossing New Horizon, e al momento non sono state fornite ulteriori informazioni.

Viene menzionato inoltre, che l’utilizzo del backup dei salvataggi sarà messo a disposizione dei membri al servizio Nintendo Switch Online. In conclusione, sul sito di Nintendo non è stato menzionato nessun periodo di rilascio di questa funzione, ma sembra probabile che il tutto verrà aggiunto tramite un aggiornamento post lancio di Animal Crossing New Horizon.

Vi ricordiamo che la nuova iterazione di Animal Crossing arriverà su Nintendo Switch il prossimo 20 marzo, e stando alle ultime voci di corridoio nel corso di questo mese potrebbe arrivare un Nintendo Direct tutto dedicato a New Horizon. Che ne pensate di questo dietro front di Nintendo riguardo al backup dei salvataggi nel prossimo Animal Crossing?