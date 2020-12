Animal Crossing New Horizons: aggiunto il maglione Lidl, andrà a ruba?

Viviamo in un periodo decisamente particolare. Il 2020 non è stato di certo un buon anno per tutti, ma per il reparto marketing e pubblicità della Lidl probabilmente sarà un anno da ricordare. Nelle ultime settimane la famosa catena tedesca è stata sulla bocca di tutti per via della vendita delle famose scarpe a tema, andate letteralmente a ruba in tutto il Bel Paese per poi essere rivendute a prezzi esorbitanti in giro per il web, un po’ come quello successo con PS5 in questi giorni. Mai però ci saremo aspettati che Lidl si avvicinasse anche al mondo videoludico, per giunta in quello di Animal Crossing New Horizons.

Attraverso un messaggio rilasciato poche ore fa su Twitter, Lidl ha voluto creare un maglione per le fredde notti invernali da far indossare al nostro alter ego nel titolo targato Nintendo, nominato ai prossimo Game Awards. Nel tweet, che potete vedere qui di seguito, oltre ad un breve filmato di presentazione è presente anche il codice da utilizzare in-game. Basterà recarsi al negozio delle sorelle Ago e Filo ed inserire il codice MO-PLTS-4L5V-N1XR Un gradito regalo di una azienda che nell’ultimo periodo si è fatta decisamente un sacco di pubblicità.

https://twitter.com/LidlGB/status/1334517997600436226?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1334517997600436226%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.drcommodore.it%2F2020%2F12%2F04%2Flidl-maglione-animal-crossing%2F

Insomma, se andate spesso a fare la spesa alla Lidl e siete appassionati di Animal Crossing New Horizons questo è il regalo perfetto per voi. Potrete così sfruttare l’occasione per poter sfoggiare questo nuovo capo di abbigliamento all’ultimo grido davanti a tutti i vostri amici durante i tour della vostra isola.

Cosa ne pensate di questa notizia? Indosserete questo fantastico maglioncino? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata, come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti Animal Crossing New Horizons, disponibile per Nintendo Switch.