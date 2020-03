Animal Crossing New Horizons: Bandai Namco si lamenta con Nintendo, tweet rimosso rapidamente

Il titolo più in voga del momento è sicuramente Animal Crossing New Horizons. Il titolo targato Nintendo ha distrutto ogni tipo di record del brand, piazzandosi addirittura al primo posto della classifica delle vendite in UK riuscendo a battere il suo rivale/amico DOOM Eternal. Il gioco è riuscito a far avvicinare anche chi non ha mai provato un titolo della saga, facendo così divertire migliaia e migliaia di giocatori in tutto il mondo. C’è chi comunque è riuscito a criticare Animal Crossing New Horizons, postando un tweet contro Nintendo of America. Stiamo parlando di Bandai Namco.

In queste ore ha fatto rumore un curioso caso di un tweet inviato da Bandai Namco USA e riportante una vera e propria protesta contro il titolo targato Nintendo. Il post è stato praticamente rimosso subito dal social network, ma sappiamo bene che in questi casi gli utenti sono pronti a fare più screen possibili. Qui di seguito potete vedere quindi il messaggio postato e rimosso rapidamente.

“Nintendo of America davvero ha progettato Animal Crossing in modo da consentire solo un’isola per ogni Nintendo Switch? Forzando dunque diversi utenti a combattere per le risorse? Sembra proprio un modo efficace per renderlo un’esperienza spiacevole“. Il messaggio è stato quindi prontamente rimosso, ma rimane abbastanza chiaro che si tratti di un messaggio che un publisher dovrebbe evitare di scrivere. Con molta probabilità si è trattato di un membro del team che si è lasciato un po’ andare senza valutare le possibili conseguenza. Il tweet ha fatto il giro del web ed è probabile che Bandai Namco stessa si scusi nelle prossime ore, vi terremo informati.

Cosa ne pensate di questa notizia? Seppur sia stato un tweet non proprio piacevole, pensate che Bandai Namco abbia ragione? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per ulteriori novità a riguardo.