Anthem: come sarebbe su PS5 e Xbox Scarlett? Eccolo in 4K, ray tracing e reshade

Anthem è un gioco visivamente notevole, ma come sarebbe su PS5, Xbox Scarlett e PC di altissima fascia? Delle mod ci mostrano il gioco in 4K...

La voglia di next-gen è molta e tanti fan stanno già immaginando come potranno essere i giochi per PS5 e Xbox Scarlett. Per ora, oltre a un assaggio di Halo Infinite, non abbiamo avuto modo di vedere in azione le nuove macchine da gioco; possiamo però provare a immaginare come sarebbe grazie ad Anthem, il game as a service di BioWare ed Electronic Arts.

Anthem è un titolo molto criticato, ma è innegabile che sia visivamente ottimo. Grazie a qualche miglioramento, inoltre, diventa uno dei giochi più belli, a livello tecnico, che è possibile giocare attualmente. Come potete vedere nel video qui sotto, il gioco viene eseguito ad alta risoluzione, probabilmente in un formato ultrawide. Inoltre, viene applicato il ray tracing, grazie alla tecnologia Nvidia, senza poi dimenticare una mod per il reshade, che va a migliorare nettamente il sistema di illuminazione e quindi la resa complessiva.

Purtroppo l’utente che ha caricato il video non indica con precisione i frame al secondo né elenca nella descrizione le componenti istallate nel suo device. Non possiamo quindi sapere quali macchine da gioco sono adeguate per eseguire Anthem a questa qualità.

Vi ricordiamo inoltre che gli sviluppatori hanno finalmente rilasciato l’aggiornamento Cataclisma: vi abbiamo mostrato il trailer e le principali novità nell’articolo dedicato. Diteci, cosa ne pensate del gioco? Vi piacerebbe giocarlo con la qualità mostrata sopra?