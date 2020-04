Assassin’s Creed: l’annuncio del nuovo capitolo è imminente?

Quello di Assassin’s Creed è un franchise conosciuto da milioni e milioni di persone, una vera e propria gallina dalle uova d’oro che Ubisoft ha sfruttato il quanto più possibile con un susseguirsi di nuovi capitoli, spin-off, libri, film e molto altro ancora. Con il passare del tempo, però, l’interesse del pubblico è andato scemando sempre di più fin quando, nel tentativo di fare nuovamente presa sui giocatori, Ubisoft ha ristrutturato la sua creatura con quell’Assassin’s Creed Origins che ha nuovamente riportato la serie sotto la luce dei riflettori, nel bene e nel male.

Ora, però, è da parecchio che la software house francese non si fa più sentire e sono moltissimi gli utenti in attesa di scoprire novità su quel che sarà il prossimo capitolo del brand, quel chiacchierato Assassin’s Creed Ragnarok che secondo i rumor dovrebbe essere ambientato all’epoca dei vichinghi, seppur per ora le informazioni a riguardo siano praticamente nulle. La situazione potrebbe però essere finalmente sul punto di cambiare e a quanto pare Ubisoft sarebbe oramai pronta per rivelare la sua tanto attesa produzione.

Yes — Shinobi602 (@shinobi602) April 25, 2020

A rivelarlo è stato il noto insider Shinobi602, il quale ha scritto su Twitter una risposta tanto diretta quanto esplicita a un utente che, dopo aver domandato se avesse qualche informazioni relativa al nuovo Assassin’s Creed, ha risposta con un semplice sì, scrivendo poi in un secondo tweet che l’annuncio arriverà molto presto, una notizia che ha fatto la felicità di numerosissime persone che da molto tempo appaiono assai avide di notizie e che non vedono l’ora di scoprire se l’ambientazione vichinga sia davvero quella scelta dalla software house.

Allo stato attuale, com’era ovvio che fosse, Ubisoft non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito alla situazione, quindi non possiamo far altro che consigliarvi di prendere il tutto con le pinze, ma visti i trascorsi dell’insider in questione, è molto probabile che dietro quanto detto via sia più di un fondo di verità. A questo punto, sarà interessante anche scoprire se il progetto uscirà pure su Playstation 5 e Xbox Series X o se il tutto rimarrà sulle console d’attuale generazione.