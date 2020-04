Assassin’s Creed Valhalla, data d’uscita trapelata online tramite un leak?

Dopo mesi e mesi di rumors e speculazioni, Ubisoft ha finalmente deciso di annunciare Assassin’s Creed Valhalla, confermando tutte le voci che correvano da tempo sul prossimo capitolo della saga, anticipato in realtà già da diversi mesi: tuttavia, le voci di corridoio sul titolo non si sono affatto fermate, e sembrerebbe che sia trapelata già una prima ipotetica data d’uscita.

In particolare, un utente di Twitter, alias xj0nathan, ha scoperto una lista su Amazon Germania che indica la data di uscita di un romanzo di Assassin’s Creed data il 17 novembre 2020. Scorrendo sul calendario, è possibile notare che il 17 novembre sarà di martedì, giorno in cui solitamente vengono rilasciati i giochi, assieme al venerdì. Combinando i due elementi con il fatto che gli Assassin’s Creed sono stati pubblicati perlopiù in autunno, potremmo ipotizzare che Assassin’s Creed Valhalla verrà verosimilmente pubblicato in questo periodo.

Amazon a listé un roman "Assassin's Creed" tiré du prochain jeu pour une sortie le 17/11 en Allemagne. Après quelques recherches, j'ai découvert qu'il ne s'agissait pas d'un fake. Le livre est en effet listé sur plusieurs boutiques allemandes et…regardez les mots clés 👀 pic.twitter.com/lxnDmtieNQ — j0nathan⚡ (@xj0nathan) April 28, 2020

Tuttavia, vale la pena sottolineare che non tutti i romanzi per i precedenti giochi di Assassin’s Creed sono usciti necessariamente lo stesso giorno, quindi è possibile che Assassin’s Creed Valhalla uscirà ad ottobre, poche settimane prima della novellizzazione. Anche questo dettaglio non sorprenderebbe, tenendo conto che gli ultimi tre Assassin’s Creed sono stati lanciati ad ottobre. Per concretizzare o smentire tali ipotesi, Ubisoft terrà oggi un evento dedicato ad Assassin’s Creed Valhalla, dove ci si aspetta che la casa produttrice mostrerà il titolo in un video teaser, e magari ne indicherà anche la data di uscita reale.

Un punto rimasto ancora incerto riguarda le piattaforme sul quale verrà rilasciato. Sarà un titolo cross-gen, così come accaduto con Assassin’s Creed Black Flag, o sarà dedicato alla prossima generazione? Come al solito, vi invitiamo a trattare le informazioni riportate con le pinze, trattandosi appunto di dati non effettivi: solo in serata potremo confermare queste ipotesi, se Ubisoft fornirà ulteriori dettagli sul gioco.