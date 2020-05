Assassin’s Creed Valhalla sarà un gioco narrativamente unico

Mancano ormai poche ore al primo appuntamento di Xbox 20/20, la serie di eventi dove Microsoft svelerà non solo la console, ma anche tutti i giochi della line-up. In questa prima live, i grandi protagonisti saranno i giochi di terze parti, con Series X e le esclusive rimandate invece a date più avanti nel tempo – giugno/luglio.

Tra i titoli presenti, abbiamo già la conferma che ci sarà Assassin’s Creed Valhalla, la produzione Ubisoft sviluppata da Ubisoft Montreal e annunciata pochi giorni. In attesa di vedere il gioco in movimento, il lead writer Derby McDevitt ha confermato a GameSpot che Valhalla avrà una struttura narrativa unica.

In questo gioco la narrazione è sviluppata in modo molto singolare. La struttura è diversa, si basa sulle esperienze della storia in un modo che io non ho mai visto in nessun gioco per quanto mi sforzi di ricordare. Sarà sicuramente unica anche per i fan di Assassin’s Creed.