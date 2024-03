Prezzo TOP su Sony PULSE Explore, in OFFERTA a meno di 200€!

Se vi servono degli auricolari wireless per giocare senza compromessi, non perdetevi questa offerta a tempo sugli ottimi auricolari Sony PULSE Explore per PS5, disponibili in sconto su Amazon a soli 197,99€ anziché 219,99€, con uno sconto del 10% sul prezzo di listino. Si tratta di ottimi auricolari, con un'autonomia fino a 15 ore, compatibili con PS5 e che supportano l'audio 3D, perfetti per i giocatori PS5 che non sopportano le classiche cuffie over ear e vogliono degli auricolari più pratici e comodi.

Auricolari PULSE Explore Sony, chi dovrebbe acquistarli?

Gli auricolari sono dotati di driver magnetoplanari e offrono una qualità audio di altissimo livello, per un'esperienza di gioco di prim'ordine. Assicurano un'autonomia di 5 ore (più altre 10 ore grazie alla batteria integrata nella custodia), quindi vi accompagneranno anche nelle sezioni di gioco più lunghe. Sfruttano la tecnologia PlayStation Link per una connessione a bassa latenza con la console, così da garantire prestazioni sempre perfette.

Non mancano poi una tecnologia di cancellazione del rumore ottimizzata con l'IA e microfoni integrati che vi permettono di comunicare con i vostri compagni di squadra durante le partite, per il massimo divertimento. Questi auricolari sono perfetti per i giocatori PS5, dato che il supporto al 3D audio offre la massima immersività in tutti i giochi che lo integrano.

Se quindi volete una soluzione di alto livello da abbinare alla vostra PS5, capaci di unire un'alta qualità audio alla comodità di un paio di auricolari, senza la "scomodità" legata al peso e all'ingombro delle cuffie over ear, approfittate di questa offerta a tempo sulle Sony PULSE Explore Wireless, in sconto su Amazon a 197,99€!

