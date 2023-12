Avatar: Frontiers of Pandora, la Limited Edition in sconto del 25%!

Qualche settimana fa è uscito, dopo una lunghissima attesa, Avatar: Frontiers of Pandora, il titolo open world sviluppato da Ubisoft e, come intuibile dal nome, ispirato all'universo dell'iconica saga creata da James Cameron. Ebbene, se stavate aspettando l'occasione perfetta per acquistarlo a prezzo scontato il giorno è arrivato giacché potete trovare la Limited Edition per PS5 in offerta a soli 59,99€ su Amazon!

Avatar: Frontiers of Pandora, chi dovrebbe acquistarlo?

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, Avatar: Frontiers of Pandora è un vero e proprio must per tutti gli amanti dell'universo di Avatar. Vestirete, infatti, i panni di un Na'vi, unendovi alla resistenza contro gli esseri umani ed esplorando sia la vostra cultura che l'immenso mondo open world di Pandora, riprodotto nei minimi dettagli per incapsulare perfettamente l'immaginario di James Cameron.

Ciò detto, anche coloro che non sono fan di Avatar potranno apprezzare il mix di strategia, esplorazione e personalizzazione del personaggio offerto da Frontiers of Pandor, immergendosi in un'avventura coinvolgente e sfruttando un'ampia varietà di armi, tra cui quelle tradizionali dei Na'vi come lance e archi o moderni fucili d'assalto tipici degli sparatutto. Inoltre, essendo sviluppato da Ubisoft, lo scheletro alla base è quello di un Far Cry, per cui se apprezzate quest'ultima saga ne rimarrete certamente soddisfatti.

Insomma, parliamo di un'offerta davvero imperdibile, soprattutto perché la limited edition è un'esclusiva di Amazon impossibile da trovare in altri store. Questa aggiunge un tocco speciale all'esperienza di gioco, fornendo, oltre alla versione PS5 dell'opera, diversi contenuti in-game, come il pacchetto equipaggiamento Cacciatore Sarentu con un'arma esclusiva e un set di equipaggiamento per il personaggio.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprire tutte le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad aggiungerlo al carrello il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

