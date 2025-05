Humble Bundle ha appena lanciato l’esplosivo bundle Badass Brawlers, una raccolta imperdibile per tutti gli appassionati di picchiaduro che amano l’azione arcade, le botte da orbi e lo spirito da sala giochi. Con un’offerta che parte da soli 5,33€, potrete portare a casa una selezione di giochi indie d’azione che riprendono in chiave moderna il fascino dei beat 'em up classici. E se decidete di contribuire con almeno 14,23€, vi assicurerete ben sette titoli completi di grande impatto, risparmiando notevolmente rispetto al prezzo originale.

Vedi offerte su Humble Store

Badass Brawlers Bundle, perché acquistarlo?

Tra i giochi disponibili con il primo tier troviamo Final Vendetta, un omaggio ai grandi classici come Streets of Rage, con una grafica pixel art spettacolare e un gameplay duro e crudo; Full Metal Furies, un brawler cooperativo con elementi RPG firmato Cellar Door Games, creatori di Rogue Legacy; e Double Dragon Neon, un ritorno in grande stile per la storica saga con umorismo retrò e una colonna sonora indimenticabile.

Ma il vero cuore del pacchetto si sblocca con l’offerta intermedia da 8,86€, che include Young Souls, un’originale fusione tra dungeon crawler e combattimenti a scorrimento, e River City Girls, l'acclamato spin-off al femminile della saga Kunio-kun, con stile anime, missioni secondarie e una coppia di protagoniste irresistibili.

Infine, l’offerta completa da 14,23€ aggiunge Dawn of the Monsters, dove potrete scatenare mostri giganti in battaglie ispirate ai kaiju, e River City Girls 2, sequel migliorato sotto ogni aspetto, con co-op online e un roster espanso.

Oltre al valore videoludico, il bundle sostiene l’organizzazione benefica SpecialEffect, che aiuta le persone con disabilità a giocare grazie a tecnologie accessibili. Un motivo in più per approfittare di questa offerta e fare del bene divertendovi.

Il bundle Badass Brawlers è disponibile per un periodo limitato, quindi non lasciatevi sfuggire l’occasione di espandere la vostra collezione con alcuni dei migliori giochi d’azione cooperativi a un prezzo imbattibile, contribuendo allo stesso tempo a una causa importante.

Vedi offerte su Humble Store