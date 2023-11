Baldur's Gate 3, arriva finalmente l'edizione fisica ed è bellissima (e costosa)

Baldur's Gate 3 è stato uno dei videogiochi più amati e apprezzati del 2023 e in generale anche degli ultimi anni. Non per altro è il favorito per la vittoria finale del GOTY durante i The Game Awards del prossimo 7 dicembre.

Venduto solo in digitale, il gioco ha riscosso un successo incredibile (e meritato), divenendo una delle produzioni più vendute dell'anno. Ma proprio per via del fatto che sia diventato un gioco "culto", ha un po' indispettito la mancanza di una versione fisica e ora dopo alcuni mesi dal lancio, Larian ha deciso di rimediare.

Dal sito degli sviluppatori è finalmente possibile pre-ordinare la Deluxe Edition di Baldur's Gate 3 per Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC in arrivo durante i primi mesi del 2024. Questa edizione è un box che comprende i tanto agognati CD per l'installazione, una retail edition, un box in edizione limitata, sticker, un poster, la colonna sonora fisica e una mappa.

Il prezzo è di 79,99 euro a cui dovranno essere aggiunti altri 20 euro per il trasporto. In totale potrete portarvi a casa questa edizione per 99,99 euro.. A oggi, non è possibile acquistarla da altri rivenditori che non siano Larian.

Le varie edizioni stanno già andando a ruba, non per altro è già diverse volte che il sistema blocca tutto per sold-out. Non dovrebbero però esserci troppe limitazioni per le quantità, di conseguenza se non riuscite ad acquistare immediatamente la vostra Deluxe Edition, niente paura, certamente avrete l'occasione più avanti quando il team caricherà altre disponibilità.