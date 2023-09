Se state cercando di creare una build per un personaggio dedito alle arti marziali in Baldur’s Gate 3, il Monaco è la classe che fa per voi. Il miglior modo di sfruttare il Monaco in questo videogioco e in generale in Dungeons & Dragons è quello di massimizzare la possibilità di danno in mischia. Il Monaco ci riesce combinando una risorsa come i Punti Ki per sferrare colpi a mani nude, incantesimi, e la possibilità di accedere ad attacchi extra.

Il combattimento dei Monaci in questo gioco infatti è focalizzato sulla velocità di attacco e di movimento, nonché sulla possibilità di stordire gli avversari colpiti. La sottoclasse migliore per riuscire in questo scopo è senza dubbio la Via della Mano Aperta, che consente di accedere ad azioni bonus e a differenti approcci per affrontare le orde nemiche in mischia, ma attenzione alla fragilità intrinseca di questa classe. Se siete interessati ad altri tipi di build di Baldur’s Gate 3 differenti dal Monaco, consultate la nostra guida alle classi e fate un giro nella nostra guida completa.

SOMMARIO

Linee guida per il Monaco di Baldur’s Gate 3

Punti Ferita: 1d10

1d10 Tiri Salvezza: Forza, Destrezza.

Forza, Destrezza. Competenze: Armi Semplici, Spade Corte, Lance, Picche, Alabarde, Falcioni, Armature Leggere, Scudi.

Armi Semplici, Spade Corte, Lance, Picche, Alabarde, Falcioni, Armature Leggere, Scudi. Feature chiave: Ki, Colpo Senz’armi.

Ki, Colpo Senz’armi. Abilità: due a scelta tra Atletica, Acrobazia, Furtività, Storia, Religione e Intuizione.

due a scelta tra Atletica, Acrobazia, Furtività, Storia, Religione e Intuizione. Sottoclassi: Via dei Quattro Elementi, Via della Mano Aperta, Via delle Ombre.

PRO: possibilità di stordire, mobilità elevata, più attacchi per turno.

CONTRO: pochi PS, pochi danni in mischia.

LIVELLO 1

Punti Ki: il Ki è una risorsa che il Monaco usa per usare le sue abilità. All’inizio il Monaco parte con 2 punti Ki .

il Ki è una risorsa che il Monaco usa per usare le sue abilità. All’inizio il Monaco parte con . Difesa Senz’Armatura: il Monaco utilizza il modificatore di Saggezza per la Classe Armatura se non indossa armature.

il Monaco utilizza il modificatore di Saggezza per la Classe Armatura se non indossa armature. Arti Marizali: il Monaco può usare il modificatore di Destrezza per i suoi attacchi senza armi o con armi da monaco (le armi da monaco sono armi in cui il Monaco è competente che non siano a due mani). Gli attacchi marziali infliggono inoltre 1d4 danni contundenti in più e consentono un attacco bonus ulteriore.

il Monaco può usare il modificatore di Destrezza per i suoi attacchi senza armi o con armi da monaco (le armi da monaco sono armi in cui il Monaco è competente che non siano a due mani). Gli attacchi marziali infliggono inoltre 1d4 danni contundenti in più e consentono un attacco bonus ulteriore. Raffica di Colpi: sfruttando i punti Ki, il Monaco scarica due colpi senz’armi in rapida successione, il tutto come azione bonus.

LIVELLO 2

Punti Ki: +1.

+1. Movimento Senza Armatura: la velocità del Monaco aumenta di 3m se non indossa armature.

la velocità del Monaco aumenta di 3m se non indossa armature. Difesa Paziente: spendendo Ki come azione bonus il Monaco ha vantaggio ai tiri salvezza su Destrezza e i nemici hanno svantaggio ai tiri per colpire contro di lui per 1 turno.

spendendo Ki come azione bonus il Monaco ha vantaggio ai tiri salvezza su Destrezza e i nemici hanno svantaggio ai tiri per colpire contro di lui per 1 turno. Passo del Vento: spendendo Ki come azione bonus, il Monaco può scattare raddoppiando la sua velocità di movimento oppure può disimpegnarsi da uno scontro senza causare attacchi d’opportunità.

LIVELLO 3

Punti Ki: +1.

+1. Deviare Proiettili: il Monaco utilizza una reazione per deviare un colpo di un’arma a distanza riducendone i danni di 1d10 + il suo modificatore di Destrezza + il suo livello da Monaco.

il Monaco utilizza una reazione per deviare un colpo di un’arma a distanza riducendone i danni di 1d10 + il suo modificatore di Destrezza + il suo livello da Monaco. Sottoclasse: il Monaco può scegliere tra le 3 sottoclassi Via dei Quattro Elementi, Via della Mano Aperta e Via dell’Ombra. La build che vi consigliamo in questa guida al Monaco di Baldur’s Gate 3 è la Via della Mano Aperta perché amplifica il potere dei colpi senz’armi di questa classe.

LIVELLO 4

Punti Ki: +1.

+1. Caduta Lenta: il Monaco può usare la sua reazione per diventare resistente ai danni da caduta.

il Monaco può usare la sua reazione per diventare resistente ai danni da caduta. Talento: Vi consigliamo di aumentare le vostre statistiche: fate in modo che la Destrezza sia a 18, Costituzione e Saggezza a 16.

LIVELLO 5

Punti Ki: +1.

+1. Attacco Extra: il Monaco può effettuare due azioni di attacco in un solo turno.

LIVELLO 6

Punti Ki: +1.

+1. Movimento Senza Armatura Migliorato: la velocità del Monaco aumenta di un ulteriore 1.5m, arrivando a un bonus complessivo di 4.5m in più alla velocità normale del proprio personaggio.

la velocità del Monaco aumenta di un ulteriore 1.5m, arrivando a un bonus complessivo di 4.5m in più alla velocità normale del proprio personaggio. Colpi Ki Potenziati: gli attacchi senz’armi del Monaco sono considerati di tipo magico.

LIVELLO 7

Punti Ki: +1.

+1. Eludere: dimezza i danni subiti dagli incantesimi con tiri salvezza, li annulla se il tiro salvezza è superato.

dimezza i danni subiti dagli incantesimi con tiri salvezza, li annulla se il tiro salvezza è superato. Mente Lucida: il Monaco annulla gli effetti di fascino o paura.

LIVELLO 8

Punti Ki: +1.

+1. Talento: aumentate la Saggezza a 18 oppure scegliete il talento Mobilità che aumenta ulteriormente il movimento del Monaco, fa eludere automaticamente gli attacchi di opportunità se avete già attaccato in mischia e permette di non essere rallentati da terreni difficili quando si scatta.

LIVELLO 9

Punti Ki: +1.

+1. Movimento Senza Armatura Avanzato: se non si indossano armature la distanza di salto aumenta di 6m e il terreno difficile non rallenta il movimento.

LIVELLO 10

Punti Ki: +1.

+1. Movimento Senza Armatura Migliorato: la velocità di movimento, se non si indossano armature, aumenta di un ulteriore 1.5m arrivando a un bonus complessivo di 6m.

la velocità di movimento, se non si indossano armature, aumenta di un ulteriore 1.5m arrivando a un bonus complessivo di 6m. Purezza del Corpo: il Monaco è immune a danni da veleno e avvelenamento.

LIVELLO 11

Punti Ki: +1.

LIVELLO 12

Punti Ki: +1.

+1. Talento: Se non avete scelto Mobilità al livello 8 fatelo ora, altrimenti ripiegate su Aggressore Selvaggio se usate armi da monaco invece che i colpi senz’armi, in quanto consente di tirare due volte i dadi dei danni e tenere il risultato più alto. Altrimenti, scegliete Sentinella perché potete usare in questa maniera la vostra reazione per far effettuare un attacco d’opportunità a un alleato e per avere vantaggio ai tiri per colpire ai vostri personali attacchi d’opportunità.

Migliore build per il Monaco: Via della Mano Aperta

Per quanto possa sembrare più affascinante e altisonante la Via delle Ombre in realtà la Via della Mano Aperta è la Sottoclasse del Monaco che consente più opzioni e che amplifica di più le arti marziali di questa classe in Baldur’s Gate 3. Dal livello 3 in poi, dopo aver avuto accesso a questa sottoclasse, il vostro personaggio imparerà costantemente nuove tecniche utili che potenziano il movimento e la possibilità di controllare l’avanzata nemica.

Il Monaco è un personaggio molto delicato da giocare e va ponderata ogni sua azione nei minimi dettagli cercando di allontanarlo da fonti di danno e, contemporaneamente, cercando di infliggerne quanto più possibile e con quanti più attacchi possibili. La Via della Mano Aperta consente proprio di lavorare sui punti di forza e debolezza di questa classe, aggiungendo status ai danni o danni aggiuntivi, e cercando di incentivare il movimento del personaggio.

Azioni del Monaco della Via della Mano Aperta

Al livello 3, appena si accede alla Via della Mano Aperta come sottoclasse del Monaco di Baldur’s Gate 3, il personaggio può enfatizzare gli effetti della sua Raffica di Colpi spendendo Punti Ki:

Raffica di Colpi: Atterramento butta a terra l’avversario con una Raffica di Colpi, spendendo Punti Ki.

butta a terra l’avversario con una Raffica di Colpi, spendendo Punti Ki. Raffica di Colpi: Stordimento permette di stordire un avversario dopo aver usato la Raffica di Colpi, spendendo Punti Ki.

permette di stordire un avversario dopo aver usato la Raffica di Colpi, spendendo Punti Ki. Raffica di Colpi: Spinta lancia qualche metro più in là un avversario dopo averlo colpito una Raffica di Colpi, sempre spendendo Punti Ki.

Al livello 5 il Monaco accede a Colpo Stordente attraverso il quale può spendere un punto Ki e un’azione bonus per stordire un avversario tramite colpo senz’armi o arma in mischia. Al livello 6, il Monaco può usare i seguenti tipi di danni ai suoi colpi:

Manifestazione del Corpo aggiunge ai danni dei colpi senz’armi danni necrotici extra.

aggiunge ai danni dei colpi senz’armi danni necrotici extra. Manifestazione della Mente aggiunge ai danni dei colpi senz’armi danni psichici extra.

aggiunge ai danni dei colpi senz’armi danni psichici extra. Manifestazione dello Spirito aggiunge ai danni dei colpi senz’armi danni radiosi extra.

Sempre al livello 6, il Monaco apprende Integrità del Corpo che permette di recuperare PF ma anche metà dei suoi punti Ki, entrando in uno stato temporaneo di integrità dove guadagna anche un’azione bonus extra per 3 turni e 1 punto Ki per turno.

Al livello 9 il Monaco della Via della Mano Aperta impara Palmo Tremante: si può usare un’azione o un’azione bonus per far vibrare il ki nel corpo di un avversario, per poi farlo esplodere successivamente con un altro attacco. Il Ki può vibrare nei corpi avversari per 10 turni prima che venga fatto esplodere.

Al livello 11 il Monaco apprende Tranquillità, un privilegio che gli consente di usare l’incantesimo Santuario una volta ogni riposo lungo: l’incantesimo rende immune il giocatore a qualsiasi danno finché non attacca qualcuno.

Creazione del personaggio Monaco della Via della Mano Aperta

In fase di creazione del personaggio la preparazione del Monaco, come per ogni classe di Baldur’s Gate 3 dopo le modifiche al regolamento di Dungeons & Dragons 5e, è possibile scegliere una qualunque razza per poi modificare in seguito i modificatori +2 e +1 delle caratteristiche che più si addicono alla Classe. Ne consegue che la scelta della razza in questo gioco deve sempre ricadere, al di là di preferenze soggettive, anche su eventuali bonus razziali che possano fare comodo alla build che avete in mente. Per cominciare però, selezionate uno di questi Background per la competenza in abilità utili al Monaco:

Accolito : Intuizione, Religione.

: Intuizione, Religione. Eroe Popolare: Addestrare Animali, Sopravvivenza.

Addestrare Animali, Sopravvivenza. Forestiero: Atletica, Sopravvivenza.

In questo caso, la scelta è meglio farla ricadere su un Elfo Dei Boschi, per la competenza automatica in un’abilità come Percezione, per la sua capacità di movimento potenziata di 1.5m grazie a Piede Lesto e per le resistenze conferite dal bonus razziale Retaggio Fatato che permettono di avere vantaggio ai tiri salvezza sul fascino e sul sonno. Per quel che riguarda le Caratteristiche vi consigliamo di dare un +2 a Destrezza e un +1 a Saggezza, e di distribuirle nella maniera indicata nello screen in basso.

Baldur's Gate 3 Build

In alternativa, un’altra Razza che potrebbe tornarvi utile come Monaco è il Drow, anche lui dotato come il cugino Elfo dei Boschi del Retaggio Fatato, ma che può tornare utile anche per incantesimi come Luci Danzanti e Fuoco Fatuo

Migliori armi e armature per il Monaco

Giocare un Monaco che praticamente di rado indossa armature o equipaggia armi vuol dire riuscire a fare a meno spesso dell’equipaggiamento, ma nonostante tutto è possibile trovare pezzi interessanti da utilizzare per la build di questa classe. In questo capitolo vi ordiniamo tutto l’equipaggiamento utile per il Monaco di Baldur’s Gate 3 suddividendovelo di atto in atto, così da sapere in anticipo quali armi, armature e oggetti vari andare a recuperare in giro per il mondo di gioco.

ATTO I

Grazia di Corellon – Da Zietta Ethel nel Boschetto Smeraldo

Arma versatile che aggiunge un +1 ai tiri per colpire per gli attacchi senz’armi e che aumenta di 2 i Tiri Salvezza quando si viene attaccati senza armatura.

– Da Zietta Ethel nel Boschetto Smeraldo Arma versatile che aggiunge un +1 ai tiri per colpire per gli attacchi senz’armi e che aumenta di 2 i Tiri Salvezza quando si viene attaccati senza armatura. Guanti Catturaproiettili – Dal Mercante del Boschetto Smeraldo

Intercetta i proiettili avversari riducendo i danni di 1d10 + modificatore di Destrezza.

– Dal Mercante del Boschetto Smeraldo Intercetta i proiettili avversari riducendo i danni di 1d10 + modificatore di Destrezza. Amuleto Senziente – Nello Scrigno di Adamantio nella lava di Grymforge

L’amuleto permette di evocare l’incantesimo Frantumare e di ricaricare il Ki. Inoltre apre la strada a una quest particolare per i Monaci…

– Nello Scrigno di Adamantio nella lava di Grymforge L’amuleto permette di evocare l’incantesimo Frantumare e di ricaricare il Ki. Inoltre apre la strada a una quest particolare per i Monaci… Stivali della Velocità – Dalla gnoma delle profondità Thulla se la si guarisce nell’Underdark

Permette di raddoppiare la velocità di movimento dando anche svantaggio ai tiri per colpire degli attacchi d’opportunità altrui.

Al villaggio dei Miconidi nell’Underdark, se si completa la missione della mercante nana, è possibile recuperare i Guanti del Discinto Kushigo che fa aggiungere 1d4 danni contundenti extra a tutte le armi da lancio e improvvisate.

ATTO II

Veste Foderata di Ossidiana – Dalla Quartiermastra Talli alla Locanda dell’Ultima Luce

Quando il Monaco supera un Tiro Salvezza contro un Incantesimo, il nemico subisce 1d4+3 danni da Fuoco. Inoltre la veste conferisce Resistenza ai danni da Fuoco.

– Dalla Quartiermastra Talli alla Locanda dell’Ultima Luce Quando il Monaco supera un Tiro Salvezza contro un Incantesimo, il nemico subisce 1d4+3 danni da Fuoco. Inoltre la veste conferisce Resistenza ai danni da Fuoco. Amuleto della Sottomissione del Chirurgo – Chirurgo della Casa di Guarigione

Quando il Monaco mette a segno un Colpo Critico, può paralizzare l’avversario per 2 turni.

– Chirurgo della Casa di Guarigione Quando il Monaco mette a segno un Colpo Critico, può paralizzare l’avversario per 2 turni. Anello del Corpo Mutevole – Pugno Marcus

Conferisce gli Incantesimi Invisibilità e Sfocatura, utili per scansare eventuali danni in mischia.

– Pugno Marcus Conferisce gli Incantesimi Invisibilità e Sfocatura, utili per scansare eventuali danni in mischia. Cappello del Discinto Kushigo – Dalla Quartiermastra Talli alla Locanda dell’Ultima Luce

Dopo l’utilizzo di un attacco senz’armi, la CD degli incantesimi aumenta di 1 fino a fine turno.

ATTO III

Ubriacone Bastardo – Nelle cantine della Luna Calante

Randello Pesante +1 che dà Vantaggio ai Tiri per Colpire quando si è ubriachi. Inoltre gli attacchi causano un’esplosione di 3m infliggendo 1d4 danni da tuono.

– Nelle cantine della Luna Calante Randello Pesante +1 che dà Vantaggio ai Tiri per Colpire quando si è ubriachi. Inoltre gli attacchi causano un’esplosione di 3m infliggendo 1d4 danni da tuono. Tunica dell’Autorità – Gortash

Veste che dà un +1 alla Classe Armatura, permette di essere immuni a paura ed altre emozioni e dà vantaggio alle prove di Intuizione e di Intimidire.

– Gortash Veste che dà un +1 alla Classe Armatura, permette di essere immuni a paura ed altre emozioni e dà vantaggio alle prove di Intuizione e di Intimidire. Guanti Cattura-Anime – Speranza

Aumenta la Costituzione di 2, e può dare un pugno che infligge 1d10 danni extra. Inoltre quando va a segno un attacco senz’armi il Monaco recupera 10PF e ottiene Vantaggio ai Tiri per Colpire e ai Tiri Salvezza del prossimo turno.

– Speranza Aumenta la Costituzione di 2, e può dare un pugno che infligge 1d10 danni extra. Inoltre quando va a segno un attacco senz’armi il Monaco recupera 10PF e ottiene Vantaggio ai Tiri per Colpire e ai Tiri Salvezza del prossimo turno. Maschera della Percezione dell’Anima – Casa del Diavolo

Aumenta di 2 i tiri per colpire, l’iniziativa e la percezione. Inoltre consente di utilizzare Individuazione dei Pensieri.

– Casa del Diavolo Aumenta di 2 i tiri per colpire, l’iniziativa e la percezione. Inoltre consente di utilizzare Individuazione dei Pensieri. Anello di Rigenerazione – Proiezione di Lorroakan

Anello che permette di recuperare 1d4PF ogni turno durante il combattimento.

– Proiezione di Lorroakan Anello che permette di recuperare 1d4PF ogni turno durante il combattimento. Stivali con Spuntoni d’Osso – Passaggio della spiaggia vicino Rivington, nelle vicinanze della nave ormeggiata.

Quando non indossa armature il Monaco ha +1 alla Classe Armatura e ai Tiri Salvezza, inoltre può saltare di 1.5m in più e può compiere un Balzo Brutale su un bersaglio per farlo cadere prono.

Alla Casa della Speranza è possibile anche rubare l’Amuleto della Salute Maggiore che porta la Costituzione del Monaco a 23 punti, oppure sconfiggendo Harleep si possono trovare i Guanti del Crepuscolo Infernale che aumentano la CD e i Tiri per Colpire degli Incantesimi di 1, infliggono 1d6 danni da Fuoco e Sanguinamento con i colpi senz’arma, aumentano i Tiri Salvezza della Forza di 1 e consentono l’utilizzo dell’incantesimo Raggio di Fuoco.

Uccidendo Gortash, attenzione al Guanto con Gemma Netherese perché aggiunge 1d4 extra di danni da Forza ai colpi senz’armi, oltre ad aumentare la CD Incantesimi di 1 e a lasciar apprendere l’incantesimo Comando. Sempre nel cadavere di Gortash potreste trovare gli Stivali del Crepuscolo Infernale che ignorano gli spostamenti su terreni difficili, consentono di ripetere i Tiri Salvezza come reazione al loro fallimento e può teletrasportare il personaggio infliggendo 2d8 danni da Fuoco nel punto di arrivo.