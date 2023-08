In questa guida di Baldur’s Gate 3 approfondiremo la build dello Stregone, tra le Classi magiche di Dungeons & Dragons. Il motivo è sicuramente da trovare nella sua capacità di giocare con la Metamagia, ossia con la possibilità di modificare i propri incantesimi e le proprie capacità magiche. A differenza del Mago che potrebbe essere considerata una classe simile, lo Stregone apprende meno incantesimi, ma attraverso la Metamagia e i Punti Stregoneria ha la possibilità di lanciarne di più, o di modificarne la portata, i danni, l’estensione e altri parametri.

Lo Stregone, come il suo cugino Mago, può essere molto versatile e malleabile a seconda di come viene costruito, ma a differenza del Mago non può preparare continuamente Incantesimi fuori dalla battaglia: conosce solo quelli che apprende gradualmente con l’avanzare dei livelli. Inoltre, la presenza del talento Metamagia induce spesso a preferire Stregoni molto offensivi nelle build, piuttosto che costruirli come supporter. In questa guida affronteremo proprio la build di uno Stregone in Baldur’s Gate 3 che abbia capacità offensive devastanti. Per altre informazioni riguardo Baldur’s Gate 3, vi invitiamo a leggere la nostra guida completa o la nostra guida alle classi.

SOMMARIO

Linee guida per lo Stregone di Baldur’s Gate 3

Punti Ferita: 1d8 + Costituzione

1d8 + Costituzione Tiri Salvezza: Costituzione e Carisma.

Costituzione e Carisma. Competenze: Pugnali, bastoni ferrati, balestre leggere.

Pugnali, bastoni ferrati, balestre leggere. Feature Chiave: Metamagia.

Metamagia. Abilità: 2 a scelta tra Arcano, Religione, Intuizione, Inganno, Intimidire, Persuasione.

2 a scelta tra Arcano, Religione, Intuizione, Inganno, Intimidire, Persuasione. Sottoclassi: Magia Selvaggia, Discendenza Draconica, Stregoneria della Tempesta.

PRO: possibilità di manipolare la magia, potenzialmente può apportare molti danni.

CONTRO: fragilissimo, pochi incantesimi a disposizione.

Scegliere lo Stregone come proprio personaggio vuol dire cercare di abbattere le orde nemiche sfruttando la magia e le sinergie tra gli effetti magici che il sistema di gioco di Baldur’s Gate 3 offre. Vuol dire quindi cercare di stare nelle retrovie, in qualche maniera protetti, per blastare gli avversari bloccati da qualche altro personaggio del party che possa essere in grado di gestire i nemici in mischia. Un buono Stregone ha sempre bisogno di un buon party, quindi cercate di coprirlo e proteggerlo fino a fargli rilasciare le sue potenti mosse. Ricordate che a differenza di un Mago, lo Stregone non può preparare e sostituire gli incantesimi che impara, ma eventualmente può sostituirne uno ogni volta che avanza di livello.

LIVELLO 1

Slot Incantesimo: 4 Trucchetti, 2 di Livello 1.

LIVELLO 2

Slot Incantesimo: 1 di Livello 1.

1 di Livello 1. Metamagia: al livello 2 lo Stregone può modificare i suoi incantesimi. In primo luogo può creare Punti Stregoneria , necessari per modificare gli incantesimi o per creare Slot Incantesimo . Eventualmente può anche applicare il processo inverso, ossia spendere Slot Incantesimo per creare Punti Stregoneria. Inoltre, lo Stregone a questo livello può acquisire due capacità di Metamagia tra 4 scelte: Incantesimo Preciso, Incantesimo Distante, Incantesimo Esteso, Incantesimo Raddoppiato. Siccome siete ancora novelli in questo mondo, vi consigliamo Incantesimo Preciso perché vi consente di ignorare gli alleati nelle aree di impatto delle vostre magie, e Incantesimo Raddoppiato , che invece vi consente di bersagliare più avversari.

al livello 2 lo Stregone può modificare i suoi incantesimi. In primo luogo può creare , necessari per modificare gli incantesimi o per creare . Eventualmente può anche applicare il processo inverso, ossia spendere Slot Incantesimo per creare Punti Stregoneria. Inoltre, lo Stregone a questo livello può acquisire due capacità di Metamagia tra 4 scelte: Incantesimo Preciso, Incantesimo Distante, Incantesimo Esteso, Incantesimo Raddoppiato. Siccome siete ancora novelli in questo mondo, vi consigliamo perché vi consente di ignorare gli alleati nelle aree di impatto delle vostre magie, e , che invece vi consente di bersagliare più avversari. Punti Stregoneria: 2.

LIVELLO 3

Slot Incantesimo: 1 di Livello 1, 2 di Livello 2.

1 di Livello 1, 2 di Livello 2. Metamagia: ci sono nuove aggiunte tra le capacità metamagiche dello stregone: Incantesimo Intensificato, Incantesimo Rapido e Incantesimo Celato. Scegliete ad occhi chiusi Incantesimo Rapido perché vi consentirebbe di usare un incantesimo come azione bonus.

ci sono nuove aggiunte tra le capacità metamagiche dello stregone: Incantesimo Intensificato, Incantesimo Rapido e Incantesimo Celato. Scegliete ad occhi chiusi perché vi consentirebbe di usare un incantesimo come azione bonus. Punti Stregoneria: 3

LIVELLO 4

Slot Incantesimo: 1 Trucchetto, di Livello 2.

1 Trucchetto, di Livello 2. Talento: per la prima volta che vi capita questa occasione conviene aumentare i punteggi di caratteristica: portate a 18 il Carisma e Destrezza a 14 .

per la prima volta che vi capita questa occasione conviene aumentare i punteggi di caratteristica: portate a e . Punti Stregoneria: 4

LIVELLO 5

Slot Incantesimo: 2 di Livello 3.

2 di Livello 3. Punti Stregoneria: 5

LIVELLO 6

Slot Incantesimo: 1 di Livello 3.

1 di Livello 3. Punti Stregoneria: 6

LIVELLO 7

Slot Incantesimo: 1 di Livello 4.

1 di Livello 4. Punti Stregoneria: 7

LIVELLO 8

Slot Incantesimo: 1 di Livello 4.

1 di Livello 4. Talento: a questo giro scegliete Incantatore da Guerra , poiché permette di usare gratis l’incantesimo Stretta Folgorante e perché vi permette di avere Vantaggio ai Tiri Salvezza per mantenere la concentrazione degli incantesimi che la richiedono.

a questo giro scegliete , poiché permette di usare gratis l’incantesimo Stretta Folgorante e perché vi permette di avere Vantaggio ai Tiri Salvezza per mantenere la concentrazione degli incantesimi che la richiedono. Punti Stregoneria: 8

LIVELLO 9

Slot Incantesimo: 1 di Livello 4, 1 di Livello 5.

1 di Livello 4, 1 di Livello 5. Punti Stregoneria: 9

LIVELLO 10

Slot Incantesimo: 1 Trucchetto, 1 di Livello 5.

1 Trucchetto, 1 di Livello 5. Metamagia: stavolta vi consigliamo Incantesimo Intensificato perché dà Svantaggio ai Tiri Salvezza dei Bersagli, dando a voi più probabilità di fare centro con gli Incantesimi.

stavolta vi consigliamo perché dà Svantaggio ai Tiri Salvezza dei Bersagli, dando a voi più probabilità di fare centro con gli Incantesimi. Punti Stregoneria: 10

LIVELLO 11

Slot Incantesimo: 1 di Livello 6.

1 di Livello 6. Punti Stregoneria: 11

LIVELLO 12

Slot Incantesimo: 1 di Livello 6.

1 di Livello 6. Talento: vi consigliamo di portare il Carisma a 20 con l’ Aumento dei Punti Caratteristica . Se invece avete un equipaggiamento che già vi aumenta il Carisma, il consiglio è di accedere alla lista Incantesimi delle altre classi attraverso il talento Iniziato alla Magia . Per non sprecare Slot più che altro valutate i trucchetti. Probabilmente potranno farvi gola il Bardo e il Warlock per trucchetti come Beffa Crudele o Deflagrazione Occulta.

vi consigliamo di portare il con l’ . Se invece avete un equipaggiamento che già vi aumenta il Carisma, il consiglio è di accedere alla lista Incantesimi delle altre classi attraverso il talento . Per non sprecare Slot più che altro valutate i trucchetti. Probabilmente potranno farvi gola il Bardo e il Warlock per trucchetti come Beffa Crudele o Deflagrazione Occulta. Punti Stregoneria: 12

Migliore build per Stregone: Discendenza Draconica

La Discendenza Draconica è la migliore sottoclasse dello Stregone in Baldur’s Gate 3 perché consente ai giocatori di accedere a privilegi draconici pur non scegliendo come Razza il Dragonide.

Resilienza Draconica: i Punti Ferita aumentano di 1 per ogni Livello da Stregone, e quando il personaggio non indossa armature guadagna un +3 naturale alla Classe Armatura.

i Punti Ferita aumentano di 1 per ogni Livello da Stregone, e quando il personaggio non indossa armature guadagna un +3 naturale alla Classe Armatura. Antenato Draconico: lo Stregone della Discendenza Draconica può apprendere incantesimi e abilità peculiari in base all’antenato draconico da cui discende. In questo caso vi consigliamo il Drago Rosso perché vi consente di accedere a Mani Brucianti .

lo Stregone della Discendenza Draconica può apprendere incantesimi e abilità peculiari in base all’antenato draconico da cui discende. In questo caso vi consigliamo il perché vi consente di accedere a . Affinità Elementale: al Livello 6 lo Stregone della Discendenza Draconica aggiunge il suo modificatore di Carisma ai danni elementali del suo elemento della discendenza, inoltre può spendere 1 Punto Stregoneria per guadagnare resistenza a quello stesso elemento dopo che ha lanciato un incantesimo.

al Livello 6 lo Stregone della Discendenza Draconica aggiunge il suo modificatore di Carisma ai danni elementali del suo elemento della discendenza, inoltre può spendere 1 Punto Stregoneria per guadagnare resistenza a quello stesso elemento dopo che ha lanciato un incantesimo. Volare: sì esatto, potete volare a partire dal Livello 11.

Creazione del personaggio Stregone Discendenza Draconica

Come Background vi consigliamo qualcosa di complementare alle abilità apprendibili dallo Stregone, e che magari sfruttino a dovere la propensione per il Carisma di questo tipo di personaggio. Le scelte ricadono sulle seguenti tre opportunità:

Ciarlatano: Inganno e Rapidità di Mano

Inganno e Rapidità di Mano Artigiano di Gilda: Intuizione e Persuasione.

Intuizione e Persuasione. Nobile: Storia e Persuasione.

Quando si sceglie la Discendenza Draconica come sottoclasse dello Stregone in Baldur’s Gate 3, è possibile decidere quale tipo di drago avere la discendenza. Se masticate già qualcosa di D&D, saprete sicuramente che esistono draghi di diversi tipi, legati a un tipo di elemento che conferisce un soffio elementale e una certa resistenza. Ecco perché per uno Stregone di Discendenza Draconica in questa build preferiamo usare come Razza proprio un Dragonide, così da poter combinare il potere di due draghi di tipi diversi. La combinazione della Discendenza Draconica con la razza Dragonide offre anche spunti di roleplay interessanti, sia per l’estetica del vostro personaggio che acquisirà delle geometrie corporee bicolori, sia perché le due caratteristiche entrano in sinergia durante i dialoghi a scelta.

Noi vi consigliamo di mescolare due tipi elementali diversi, preferendo magari lo sblocco nello Stregone dell’Antenato Draconico che abbia trucchetti offensivi come bonus: il Rosso (Fuoco) per le Mani Brucianti, il Blu (Fulmine) per il Dardo Stregato o il Verde (Veleno) per il raggio di Infermità. Per la nostra build per esempio abbiamo scelto il Dragonide Bronzo che ha un Soffio legato al Fulmine, e l’Antenato Draconico Rosso per avere accesso ai poteri del fuoco. Seguite la distribuzione delle Caratteristiche come la foto in basso.

Baldur's Gate 3 Build

Migliori incantesimi per lo Stregone

In questa sezione della guida alle build dello Stregone di Baldur’s Gate 3 vi listiamo gli incantesimi più utili che si possono imparare in gioco, seguendo l’avanzamento dello Stregone di livello in livello. La cernita che abbiamo fatto è per ovvi motivi tarata su un tipo di Stregone sbilanciato nel fare danni, e più precisamente che abbia scelto il percorso della Discendenza Draconica col drago rosso come antenato.

TRUCCHETTI

Dardo di Fuoco fa danni di tipo fuoco e quindi è essenziale per il nostro stregone.

fa danni di tipo fuoco e quindi è essenziale per il nostro stregone. Fiotto Acido , Spruzzo Velenoso Raggio di Gelo, Raggio di Infermità – È utile avere almeno uno tra questi, in grado di causare danni elementali ed evocabile senza spendere slot incantesimi. L’ideale sarebbe averne due di tipi diversi dalla vostra Sottorazza Dragonide e dal vostro Antenato Draconico.

, – È utile avere almeno uno tra questi, in grado di causare danni elementali ed evocabile senza spendere slot incantesimi. L’ideale sarebbe averne due di tipi diversi dalla vostra Sottorazza Dragonide e dal vostro Antenato Draconico. Stretta Folgorante fa danno elettrico a una distanza ravvicinata, impedisce all’avversario di avere reazioni, e dà Vantaggio contro chi indossa armature di ferro.

fa danno elettrico a una distanza ravvicinata, impedisce all’avversario di avere reazioni, e dà Vantaggio contro chi indossa armature di ferro. Tocco Gelido – Oltre a fare danno necrotico impedisce all’avversario di curarsi per 2 turni. I non morti subiscono anche svantaggio ai Tiri per Colpire.

INCANTESIMI DI LIVELLO 1

Dardo Incantato è uno di quegli incantesimi offensivi fondamentali perché in grado di colpire i nemici col 100% di probabilità.

è uno di quegli incantesimi offensivi fondamentali perché in grado di colpire i nemici col 100% di probabilità. Globo Cromatico è utile proprio perché permette di scegliere il tipo di elemento con cui fare danno.

è utile proprio perché permette di scegliere il tipo di elemento con cui fare danno. Coltello di Ghiaccio probabilmente è la magia di primo Livello in grado di fare più danno. Inoltre può anche ghiacciare il terreno, utile per ostacolare i nemici.

probabilmente è la magia di primo Livello in grado di fare più danno. Inoltre può anche ghiacciare il terreno, utile per ostacolare i nemici. Onda Tonante oltre ad arrecare danni da tuono, sbalza indietro i nemici colpiti.

oltre ad arrecare danni da tuono, sbalza indietro i nemici colpiti. Armatura Magica o Scudo sono quegli incantesimi difensivi che ai primi livelli possono salvarvi la vita.

INCANTESIMI DI LIVELLO 2

Frantumare è un’evoluzione di Onda Tonante, se l’avete scelta precedentemente magari sostituitela con questa.

è un’evoluzione di Onda Tonante, se l’avete scelta precedentemente magari sostituitela con questa. Mani Brucianti fa danni da fuoco a più bersagli, nel caso abbiate scelto la discendenza draconica del drago rosso.

fa danni da fuoco a più bersagli, nel caso abbiate scelto la discendenza draconica del drago rosso. Nube di Pugnali crea un’area di danno dove possono essere colpiti più bersagli.

crea un’area di danno dove possono essere colpiti più bersagli. Corona di Follia, Cecità e Blocca Persone sono quegli incantesimi di utilità che si rivelano sempre vantaggiosi per tutto il party.

INCANTESIMI DI LIVELLO 3

Fulmine crea danni elettrici devastanti percorrendo in lunghezza una vasta area di battaglia.

crea danni elettrici devastanti percorrendo in lunghezza una vasta area di battaglia. Palla di Fuoco è l’incantesimo definitivo dello stregone, impossibile farne a meno.

è l’incantesimo definitivo dello stregone, impossibile farne a meno. Velocità permette a voi o un alleato di effettuare due turni in uno per 10 turni. Incantesimo assolutamente da avere.

permette a voi o un alleato di effettuare due turni in uno per 10 turni. Incantesimo assolutamente da avere. Controincantesimo è una reazione che annulla gli incantesimi avversari.

è una reazione che annulla gli incantesimi avversari. Trama Ipnotica, Paura e Tempesta di Nevischio creano un effetto debilitante per i nemici su una vasta area.

INCANTESIMI DI LIVELLO 4

Muro di Fuoco perché da bravi discendenti dai draghi rossi bisogna sempre avere incantesimi di fuoco.

perché da bravi discendenti dai draghi rossi bisogna sempre avere incantesimi di fuoco. Tempesta di Ghiaccio crea una vasta area di danno sia contundente che da freddo, e inotlre ghiaccia il terreno. Magari sostituitelo a Tempesta di Nevischio se l’avete scelto all’inizio.

crea una vasta area di danno sia contundente che da freddo, e inotlre ghiaccia il terreno. Magari sostituitelo a Tempesta di Nevischio se l’avete scelto all’inizio. Inaridire infligge parecchi danni necrotici.

infligge parecchi danni necrotici. Porta Dimensionale e Pelle di Pietra possono salvarvi il culetto da situazioni complicate.

INCANTESIMI DI LIVELLO 5

Nube Mortale crea una vasta area di danno da Veleno. Sostituite Spruzzo Velenoso nel caso l’abbiate scelto precedentemente. Eventualmente potreste preferire Piaga degli Insetti che crea normali danni perforanti continui in un’area vasta, ma consiste anche in un terreno di difficile percorrenza.

crea una vasta area di danno da Veleno. Sostituite Spruzzo Velenoso nel caso l’abbiate scelto precedentemente. Eventualmente potreste preferire che crea normali danni perforanti continui in un’area vasta, ma consiste anche in un terreno di difficile percorrenza. Cono di Freddo infligge danni ingenti da freddo e ghiaccia le superfici. Valutate se magari sostituirlo a Tempesta di Ghiaccio.

infligge danni ingenti da freddo e ghiaccia le superfici. Valutate se magari sostituirlo a Tempesta di Ghiaccio. Telecinesi è quell’incantesimo che non ti aspetti possa fare danno: lanciate le persone giù, o lanciategli addosso cose veramente pesanti e buon divertimento.

è quell’incantesimo che non ti aspetti possa fare danno: lanciate le persone giù, o lanciategli addosso cose veramente pesanti e buon divertimento. Blocca Mostri o Dominare Persone sono utilissimi per controllare le orde nemiche.

INCANTESIMI DI LIVELLO 6

Bagliore Solare è un raggio di luce che fa una scia di danni radianti.

è un raggio di luce che fa una scia di danni radianti. Disintegrazione infligge un MINIMO di 50 danni da Forza a un singolo bersaglio.

infligge un MINIMO di 50 danni da Forza a un singolo bersaglio. Cerchio di Morte è utilissimo quando ci sono tanti nemici perché infligge danni necrotici in un’area vasta. Magari sostituitelo ad Avvizzire se l’avete scelto in precedenza.

è utilissimo quando ci sono tanti nemici perché infligge danni necrotici in un’area vasta. Magari sostituitelo ad Avvizzire se l’avete scelto in precedenza. Catena di Fulmini colpisce un nemico bersaglio e poi altri due casuali. Magari sostituitelo a Fulmine se l’avete scelto in precedena.

colpisce un nemico bersaglio e poi altri due casuali. Magari sostituitelo a Fulmine se l’avete scelto in precedena. Sguardo Penetrante e Globo d’Invulnerabilità vi consentono di tenere a bada i nemici.

Migliori armi e armature per lo Stregone

Vi dividiamo le migliori armi, armature ed equipaggiamenti vari che potete trovare per la vostra build da Stregone in Baldur’s Gate 3, dividendoli Atto per Atto così sapete in anticipo dove andare a trovarvi gli strumenti più utili.

ATTO I

Danza della Pioggia – Dal mercante del Boschetto Smeraldo

Un normale bastone ferrato che però ha Creare Acqua come Incantesimo incorporato.

– Dal mercante del Boschetto Smeraldo Un normale bastone ferrato che però ha Creare Acqua come Incantesimo incorporato. Guanti Catturaproiettili – Dal mercante nel Boschetto Smeraldo

Intercetta i proiettili avversari riducendo il danno di 1d10 + modificatore di Destrezza.

– Dal mercante nel Boschetto Smeraldo Intercetta i proiettili avversari riducendo il danno di 1d10 + modificatore di Destrezza. Anello di Spruzzo Colorato – Nel nido delle Arpie

Vi sblocca gratis Spruzzo Colorato che può accecare i nemici.

ATTO II

Bastone Incandescente – Dalla Quartiermastra Talli alla Locanda dell’Ultima Luce

Bastone che dona un +1 ai tiri per colpire con incantesimi ma che ha anche Dardo di Fuoco e Palla di Fuoco come incantesimi incorporati.

Dalla Quartiermastra Talli alla Locanda dell’Ultima Luce Bastone che dona un +1 ai tiri per colpire con incantesimi ma che ha anche Dardo di Fuoco e Palla di Fuoco come incantesimi incorporati. Tunica della Devozione Lunare – Da Isobel, se non la salvate…

Tunica che dona Produrre Fiamma e Baluardo Lunare come incantesimi, oltre ad aumentare i tiri salvezza contro gli incantesimi di un +1 e a reagire con 1d4 danni radiosi a qualunque tiro salvezza superato quando si ha Armatura Magica evocata.

– Da Isobel, se non la salvate… Tunica che dona Produrre Fiamma e Baluardo Lunare come incantesimi, oltre ad aumentare i tiri salvezza contro gli incantesimi di un +1 e a reagire con 1d4 danni radiosi a qualunque tiro salvezza superato quando si ha Armatura Magica evocata. Anello del Corpo Mutevole – Da Pugno Marcus

Un anello che vi dona gratis due incantesimi: Sfocatura e Invisibilità.

– Da Pugno Marcus Un anello che vi dona gratis due incantesimi: Sfocatura e Invisibilità. Diadema dell’Angoscia Mentale – Nel Laboratorio Necrotico

Quando un nemico fallisce un TS su Saggezza, Carisma o Intelligenza contro una sua magia, lo Stregone recupera 1d4 PF.

Se avete scelto come sottorazza o come antenato un altro drago che non sia il drago rosso, potreste recuperare la Veste Foderata di Ossidiana dalla Quartiermastra Talli, che permette di reagire con 1d4 danni da fuoco a un nemico se superate un suo tiro salvezza, e che vi dona anche resistenza ai danni da fuoco. Se invece avete scelto il drago rosso, occhio alla Veste del Morso Gelido nella tomba tra il Gran Mausoleo e la Gilda dei Tagliapietre. Questa tunica resiste ai danni da freddo e permette di evocare gratis Armatura di Agathys.

ATTO III

Bastone del Potere Magico – Casa della Speranza

Un bastone ferrato +2 che aggiunge +1 alla Classe Difficoltà dei propri incantesimi e ai tiri per colpire, e che dona uno slot di magia gratis.

Casa della Speranza Un bastone ferrato +2 che aggiunge +1 alla Classe Difficoltà dei propri incantesimi e ai tiri per colpire, e che dona uno slot di magia gratis. Rifugio di Athkatla – Da Lorroakan alle Curiosità Stregonesche di Baldur’s Gate

Veste che dà Vantaggio ai tiri salvezza degli incantesimi subiti e che permette di evocare gratis Immagine Speculare.

– Da Lorroakan alle Curiosità Stregonesche di Baldur’s Gate Veste che dà Vantaggio ai tiri salvezza degli incantesimi subiti e che permette di evocare gratis Immagine Speculare. Anello di Rigenerazione – Dalla proiezione di Lorroakan alle Curiosità Stregonesche di Baldur’s Gate

Ogni turno lo Stregone recupera 1d4 PF.

– Dalla proiezione di Lorroakan alle Curiosità Stregonesche di Baldur’s Gate Ogni turno lo Stregone recupera 1d4 PF. Anello Ossidante – Da uno Spectator alla Casa della Speranza

Raggio Paralizzante gratis.

– Da uno Spectator alla Casa della Speranza Raggio Paralizzante gratis. Cappuccio della Trama – Dalla Carcassa Mistica

+2 ai tiri per colpire e alla classe difficoltà degli incantesimi.

– Dalla Carcassa Mistica +2 ai tiri per colpire e alla classe difficoltà degli incantesimi. Guanti Gemellari – Da Helsik alla Casa del Diavolo

Questi guanti permettono ai trucchetti di bersagliare una creatura extra.

– Da Helsik alla Casa del Diavolo Questi guanti permettono ai trucchetti di bersagliare una creatura extra. Mantello della Trama – Da Helsik alla Casa del Diavolo

+1 alla Classe Difficoltà e ai tiri per colpire degli incantesimi, inoltre 1 volta per riposo breve si può assorbire metà di un danno elementale a scelta per infliggerne 1d6 extra nel prossimo incantesimo dello stesso elemento.

– Da Helsik alla Casa del Diavolo +1 alla Classe Difficoltà e ai tiri per colpire degli incantesimi, inoltre 1 volta per riposo breve si può assorbire metà di un danno elementale a scelta per infliggerne 1d6 extra nel prossimo incantesimo dello stesso elemento. Stivali Scambiaspazio – Da Dolor

Stivali che sbloccano gratis Porta Dimensionale come incantesimo.

Alla Casa del Vecchio Garlow, se superate la quest di Mayrina, potreste ricevere il Bastone dell’Interruzione che ha Controincantesimo incorporato. Da Lorroakan al negozio di Stregoneria potreste trovare anche il bastone +2 Disperazione di Athkatla che offre un +1 alla CD degli incantesimi e al tiro per colpire. Se avete scelto un approccio furtivo con la metamagia, recuperate la Tunica da Sacerdotessa di Viconia alla Casa del Dolore, perché vi permette di avere vantaggio in furtività, aggiunge un +1 alla Classe Armatura e un +2 ai tiri salvezza.

Se al Livello 12 non avete portato Carisma a 20, potete sfruttare il cappello Diritto di Nascita recuperabile alla Torre di Lorroakan, che vi da +2 alla caratteristica.