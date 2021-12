Banjo Kazooie torna su Nintendo Switch in salsa retro

Assente oramai da diversi anni sulle console Nintendo, Banjo Kazooie si prepara a tornare su Nintendo Switch. No, purtroppo non con un nuovo gioco ma con il porting della versione originale per Nintendo 64. Il tutto grazie ovviamente al pacchetto di espansione del servizio online, che accoglie così il secondo gioco originale della console anni ’90.

Andiamo con ordine: la settimana scorsa è stato lanciato Paper Mario 64, il primo gioco dell’epoca Nintendo 64 su Nintendo Switch Online. Oggi invece è arrivato l’annuncio del secondo, che sarà Banjo Kazooie. Il titolo venne all’epoca sviluppato da Rare ed arriverà sulla console ibrida della casa di Kyoto solamente nel corso del 2022, più precisamente a gennaio. “È davvero un piacere vedere il gioco sull’ultima console Nintendo, offrendo così un modo più moderno (insieme a Xbox Game Pass e Rare Replay) per poterlo rigiocare”, ha dichiarato il team di sviluppo in un comunicato lanciato a margine dell’annuncio.

Rare oggi è nelle mani di Microsoft e il Banjo Kazooie originale è già stato inserito all’interno di un’altra collection, appunto la Rare Replay. La speciale collection venne lanciata nel 2015, ovviamente in esclusiva su Xbox One ed è a oggi disponibile praticamente ovunque, ma solamente sulle console della casa di Redmond. Il pacchetto include una serie di giochi del team di sviluppo britannico, tra i primi classici in 2D fino ai titoli più moderni per Xbox 360.

Oltre a Banjo Kazooie, nel corso dei prossimi mesi verranno aggiunti ulteriori titoli al catalogo di Nintendo Switch Online appartenenti al Nintendo 64. Tra questi sono confermati Pokémon Snap, The Legend of Zelda: Majora’s Mask, Kirby 64 e F-Zero X. Non ci resta ovviamente che attendere novità in merito, che arriveranno sicuramente nel corso delle prossime settimane non appena si avvicineranno alla release date.