Biomutant, un aggiornamento risolverà molti problemi

Biomutant è sicuramente uno dei giochi più chiacchierati di questo ultimo mese, sia tra la critica specializzata che tra i giocatori. Parliamo di un titolo a lungo atteso da moltissimi utenti, che lo hanno aspettato per tanti anni e che è giunto in uno stato non propriamente incredibile. Sebbene alla stampa non sia piaciuto particolarmente, in molti segnalano come Biomutant sia un’opera comunque molto divertente e interessante, motivo per cui sempre in più ci stanno giocando, soprattutto su PC.

Nelle ultime ore, il profilo Twitter ufficiale del titolo ha rivelato l’arrivo di un nuovo aggiornamento, che promette l’arrivo di numerose migliorie. Il team di Experiment 101 ha affermato che spera di poter rilasciare questa patch quanto prima possibile, puntando a una pubblicazione prima su PC e poi sulle altre piattaforme. Un altro fatto noto è che le modifiche apportate sono state tutte prese dal feedback della community, che sta giocando al titolo in prima linea.

“Stiamo lavorando al ritmo dei dialoghi, alle impostazioni della narrazione, della difficoltà, a quelle video come profondità di campo e motion blur, al loot e al bilanciamento dei nemici, così come al sonoro e al sistema di combattimento”. Sebbene possano sembrare molte migliorie, non avendo le patch notes tra le mani non possiamo ancora comprendere quanto l’aggiornamento impatterà sulla versione attuale di Biomutant. Peraltro, alcuni utenti si stanno facendo sentire sempre più riguardo l’aggiunta del supporto al 4K su PS5, dato che il team ancora non ne ha fatto menzione.

We are working on the pacing of dialogues, narrator settings, difficulty settings, video settings like depth of field and motion blur, loot and enemy tuning as well as sound and combat. — Biomutant (@Biomutant) May 29, 2021

Experiment 101 non ha neanche rivelato alcuna data di lancio, motivo in più per cui non possiamo dire per certo quanto potremo scaricare questo aggiornamento. Proprio per questo motivo, non possiamo che restare con gli occhi aperti e consigliarvi di restare connessi sulle nostre pagine. Se vi è piaciuto Biomutant, peraltro, vi consigliamo di recuperare anche la nostra recensione dell’opera.