BioWare è al lavoro su un nuovo gioco di una sua “serie prestigiosa”

Electronic Arts ha da poco pubblicato un annuncio di lavoro in cui ricerca di nuove figure da inserire nei suoi team di sviluppo. Nello specifico, come ha notato per primo il sito SegmentNext, la lista di posti di lavoro pubblicata dal publisher richiede una figura da inquadrare come senior engineering lead, e che lavorerà a uno dei titoli più prestigiosi tra i franchise di BioWare. È interessante come l’annuncio ricerchi una persona dai requisiti ben specifici, come “esperienza di sviluppo, debug e ottimizzazione dei videogiochi multiplayer tripla A su PC o console“.

La menzione “uno dei titoli più prestigiosi tra i franchise di BioWare“, ha portato subito i primi interessati a pensare che il titolo in questione sia un nuovo Mass Effect. La cosa sembra ancor più probabile, siccome vi sono rapporti che hanno confermato lo sviluppo di un nuovo gioco della saga diretto da Mike Gamble presso gli studi canadesi, il quale ha lavorato alla trilogia originale di Mass Effect come anche ad Andromeda, mentre la sua nuova biografia su Twitter lascia trapelare di essere al lavoro ad un titolo piuttosto allettante, non ancora annunciato in via ufficiale da BioWare. Sono in molti, tra gli appassionati della serie, a volere una remastered di Mass Effect, tuttavia la voce “prossimo titolo” presente sull’annuncio suggerisce che si tratti di un nuovo gioco. La menzione del multiplayer potrebbe indicare anche un probabile ritorno della serie con un nuovo capitolo, poichè sia in Mass Effect 3 sia in Andromeda era presente la modalità multigiocatore.

Altre voci in merito suggeriscono, invece, che il titolo in questione sia Dragon Age 4, di cui è stata già confermato l0 sviluppo, anche se probabilmente non si vedrà il titolo prima di aprile 2022, secondo dei report: anche Dragon Age Inquisition presentava il comparto multiplayer, per cui nemmeno questa ipotesi è da scartare. Ultimo, in questo caso anche d’importanza, è Jade Empire, un RPG uscito nel 2005 in esclusiva Xbox, con cui BioWare potrebbe sorprendere tutti in barba ai suoi titoli più blasonati.

L’annuncio di lavoro non si riferiva a nessuna generazione di console in particolare, ma, considerando che si tratti quasi certamente di un titolo ancora agli albori del suo sviluppo, è molto probabile che lo si vedrà approdare per PlayStation 5 e Xbox Series X. Ovviamente si tratta solo di speculazioni, per cui non possiamo dire con certezza che si tratti di un nuovo Mass Effect o meno, però fa certamente piacere sapere che ci sono nuovi titoli in cantiere presso BioWare.