Bloodborne, il sequel spirituale è puro teatro

Nelle ultime ore Bloodborne ha dominato parte delle notizie del mondo dei videogiochi. Secondo un insider, infatti, From Software sarebbe stata al lavoro sul sequel spirituale (come vi avevamo riportato ieri) ma oggi arriva la secca smentita. Non dalla software house, ma da un altro insider, che ha ottenuto diversa notorietà grazie ad alcune previsioni in passato che poi si sono “magicamente” avverate.

Insomma, questo Bloodborne 2 (o un successo spirituale) si farà per davvero? A quanto pare no. Lance McDonald ha infatti smentito seccamente le ultime indiscrezioni in merito. “Sono pura fiction”, ha dichiarato su Twitter. E forse ha davvero ragione, considerando che al momento ci sono davvero pochissime informazioni in merito ai prossimi movimenti del team di sviluppo e soprattutto che l’IP, uscita in esclusiva su PlayStation 4 da sempre è al centro di attenzioni e rumor particolari ma nessuno di essi si è mai avverato.

Le cose, ad oggi, sono molto più semplice. From Software non è impegnata su Bloodborne ma sul rifinire e lanciare il 22 gennaio 2022 Elden Ring. Già da questo si capisce di quanto i vari rumor siano in realtà praticamente infondati: il gioco (sviluppato in collaborazione con George R.R. Martin) è infatti il più grande che il team di sviluppo abbia mai realizzato e la sola idea che possa aver chiamato a raccolta alcuni membri per lavorare ad un sequel del gioco prodotto in collaborazione con Japan Studio appare abbastanza fragile. Aggiungiamoci inoltre che ogni titolo del team ha avuto dei DLC post lancio, molto probabilmente una parte del personale è dedita proprio a creare contenuti aggiuntivi per il loro prossimo gioco.

Tutte le ipotesi in precedenza smentiscono un sequel spirituale, un vero successore oppure un remake/patch per PlayStation 5 di Bloodborne? Assolutamente no. In futuro infatti non è escluso che Hidetaka Miyazaki riprenda in mano quell’universo ma ad oggi appunto ci sono ottime ragioni per credere che eventuali progetti legati all’esclusiva PlayStation 4 siano in un cassetto della scrivania dell’autore, chiusi a chiave. Solo nel prossimo futuro, forse, Miyazaki girerà la chiave ma per ora ci sono altre avventure che vuole farci giocare.