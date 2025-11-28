Borderlands 4 è disponibile su Instant Gaming con uno sconto imperdibile del 48%! Preparatevi a tuffarvi nel caotico universo dei Cacciatori della Cripta con il nuovo capitolo della celebre saga shooter-looter. Potete acquistarlo a soli 36,49€ invece di 70€, risparmiando oltre 33 euro sul prezzo di lancio. Un'occasione fantastica per vivere nuove avventure esplosive su Pandora e oltre, con armi folli e personaggi indimenticabili!

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Prodotto in caricamento

Borderlands 4, chi dovrebbe acquistarlo?

Borderlands 4 è l'acquisto perfetto per chi cerca un'esperienza action-RPG frenetica e ricca di contenuti cooperativi. Vi troverete a casa se amate gli sparatutto looter con milioni di armi da collezionare, un sistema di progressione profondo e boss impegnativi da affrontare. Questo titolo è particolarmente consigliato a chi gioca in compagnia, dato che l'esperienza multiplayer cooperativa rappresenta il cuore pulsante della serie: coordinare le abilità dei diversi Vault Hunter e condividere il bottino con gli amici amplifica enormemente il divertimento. Se apprezzate l'umorismo irriverente, i personaggi carismatici e un mondo di gioco colorato che rompe con il realismo dei classici shooter, Borderlands 4 saprà conquistarvi fin dalle prime ore.

Con uno sconto del 48% che porta il prezzo a soli 36,49€, questo gioco soddisfa le esigenze di chi desidera centinaia di ore di intrattenimento senza svuotare il portafoglio. È l'occasione ideale per i veterani della saga che vogliono proseguire l'avventura su Pandora e per i nuovi giocatori curiosi di scoprire perché questa serie ha conquistato milioni di fan. Se cercate un titolo che unisca sparatorie adrenaliniche, esplorazione, personalizzazione del personaggio e rigiocabilità praticamente infinita, questa offerta rappresenta un'opportunità da non lasciarsi sfuggire.

Borderlands 4 è il nuovo capitolo dell'acclamata serie sparatutto in prima persona con elementi RPG che vi immerge in un universo sci-fi folle e colorato. Esplorate nuovi mondi ostili, affrontate orde di nemici bizzarri e raccogliete un arsenale infinito di armi dalle caratteristiche uniche mentre scoprite una storia ricca di humor e personaggi indimenticabili.

Con uno sconto del 48% su Instant Gaming a soli 36,49€ invece di 70€, questo è il momento perfetto per tuffarvi nel looter shooter più esplosivo del momento. Un'occasione imperdibile per vivere un'avventura frenetica e divertente!

Vedi offerta su Instant Gaming