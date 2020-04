Call of Duty Modern Warfare 3 Remastered, secondo un leak l’uscita è vicina

È indubbio che nel corso di questi ultimi mesi i numerosissimi fan del franchise di Call of Duty abbiano avuto di che gioire. Dopo l’ottimo Call of Duty Modern Warfare a cui ha poi fatto recentemente seguito la tanto chiacchierata modalità battle-royale Warzone, il pubblico è infatti potuto entrare in contatto anche con Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered. Insomma, una gran quantità di contenuti che però potrebbero presto venire affiancati da un nuovo titolo, ovvero Call of Duty Modern Warfare 3 Remastered, versione rivista e corretta del capitolo originariamente uscito su Playstation 3, Xbox 360, PC, Wii e Nintendo DS.

A quanto pare, infatti, il leaker The Gaming Revolution – che già aveva anticipatamente annunciato l’esistenza di Modern Warfare 2 Remastered – ha fatto sapere che Activision starebbe attualmente lavorando a Call of Duty Modern Warfare 3 Remastered, gioco la cui uscita parrebbe imminente, seppur non sia stata dichiarata alcuna data specifica. Inoltre, anche in questo caso il gioco dovrebbe caratterizzarsi per la sola presenza del single-player, un importante dettaglio che molto probabilmente non farà piacere a moltissimi giocatori, ancora infastiditi dall’assenza del multiplayer in Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered.

Come se tutto questo non fosse abbastanza, The Gaming Revolution ha anche condiviso qualche informazione aggiuntiva in merito a Modern Warfare 2 Remastered parlando, in particolare, proprio del suo online. A quanto pare, infatti, la componente multiplayer del gioco sarebbe stata sviluppata nella sua interezza ma alla fine si è deciso di non rilasciarla per paura di ritorsioni da parte dei giocatori. Il team, infatti, avrebbe inserito importanti cambiamenti nel comparto PvP della produzione e ciò si sarebbe potuto concretizzare in innumerevoli critiche che la software house non vorrebbe rischiare di dover affrontare

Il multiplayer di Modern Warfare 2 Remastered, insomma, parrebbe essere finito in una sorta di limbo, pronto per essere rilasciato ma tenuto nascosto, forse in attesa che il team apponga degli accorgimenti. Ben poco sappiamo invece sul futuro del comparto online di Call of Duty Modern Warfare 3 Remastered, il quale per il momento risulta solo non presente. Il leaker ha inoltre fatto sapere che il gioco uscirà in esclusiva temporale per un mese su Playstation 4 per poi giungere anche su Xbox One e PC. Per il momento non sono state ancora rilasciate informazioni ufficiali a riguardo, quindi vi consigliamo di prendere tutto con le dovute precauzioni, ma è indubbio che i trascorsi di The Gaming Revolution possano far pensare che dietro al tutto vi possa essere un fondo di verità.