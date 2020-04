Call of Duty Modern Warfare: un’email svela alcuni contenuti della Stagione 3

Manca davvero poco alla fine della Stagione 2 di Call of Duty Modern Warfare: come il titolo ci ha abituati finora con le prime due Stagioni, le Stagioni all’interno di Modern Warfare durano approssimativamente due mesi, e ora la seconda Stagione, iniziata il 12 febbraio, sta per volgere al termine.

Sembra che diversi giocatori abbiano ricevuto un’email di marketing da parte di Activision che ha rivelato parte dei contenuti che saranno presenti nella Stagione 3: l’arrivo di Alex, il nuovo operatore che abbiamo avuto modo di giocare già nella modalità Campagna e che molti si sono stupiti di ritrovare nel multiplayer, dati gli avvenimenti nella Storia, nuovo equipaggiamento e, la cosa saltata che più è saltata all’occhio, la scritta “worlds collide“, ovvero “i mondi collidono”. Non si sa se questa dicitura si riferisca alla “collisione” della modalità Campagna col mondo del multiplayer, o se effettivamente quest’ultimo andrà a mischiarsi con un titolo differente, sia esso un altro Call of Duty o un titolo totalmente diverso.

A promotional email from Call of Duty appears to have gone out early, and it shows a skin for Alex, the new Operator for Season 3. pic.twitter.com/gGkekILopf — Call of Duty News (@charlieINTEL) April 6, 2020

Secondo delle indiscrezioni trapelate da alcuni leak in passato, era sorto che Infinity Ward volesse rendere il titolo “simile a Fortnite” parlando della modalità battle royale Warzone. Probabilmente, per quanto ne sappiamo ora, il titolo anzichè diventare un simulatore di costruzioni, permetterà di modificare parti di mappa creando delle fortificazioni, similmente a quanto già visto in Batlefield 5, ad esempio.

Ricordiamo, per terminare, che la Stagione 3 inizierà da domani 8 aprile, e porterà con sè nuovi contenuti per il multiplayer di Call of Duty Modern Warfare, per la modalità Spec Ops e per Warzone, e introdurrà un nuovo battle pass: tutti i progressi guadagnati in quest’ultimo saranno condivisi sia con la modalità multiplayer che con Warzone, data la funzione di cross-progressing del titolo. Sopratutto, speriamo che Infinity Ward proceda a bilanciare ulteriormente il gameplay e risolva numerosi bug presenti nelle varie modalità. Vi aggiorneremo con tutte le novità non appena usciranno anche le patch notes.