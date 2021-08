Call of Duty Vanguard, il primo teaser è su Warzone, tutti i dettagli

Oramai siamo prossimi al reveal di Call of Duty Vanguard. Non siamo in preda ai deliri estivi, ma è la stessa Activision a comunicarcelo, con un primo teaser su Warzone che anticipa il reveal. E si tratta di una piccola, ma corposa anticipazione, che confermerebbe anche alcuni rumor visti in passato in merito all’ambientazione del gioco.

Andiamo con ordine: nel corso delle ultime ore Activision ha aggiornato il suo Battle Royale, ovvero Warzone, con una nuova cutscene in caso di vittoria. Nel filmato, diffuso tramite Twitter e che trovate poco più in basso, si vedono i membri del team salire sull’elicottero, quando all’improvviso uno di questi viene colpito da un cecchino donna. Potrebbe essere un caso, se non fosse che la militare indossa una uniforme della seconda Guerra Mondiale, che stona decisamente tantissimo con l’ambientazione moderna di Verdansk. È il primo, inequivocabile teaser di Call of Duty Vanguard, che si vocifera essere ambientato appunto nel passato rispetto ai due precedenti giochi che hanno debuttato nel 2019 e nel 2020.

In attesa di un reveal ufficiale, previsto per il 19 agosto 2021 secondo gli ultimi rumor, Call of Duty Vanguard rivoluzionerà anche la mappa di Verdansk. Questa informazione proviene dal prolifico insider Tim Henderson, da sempre attivo per quanto riguarda i giochi first person shooter. Secondo Henderson, infatti, la mappa di Warzone subirà un cambiamento importante, con un rework che la trasformerà in maniera molto simile ad un territorio, appunto, della seconda Guerra Mondiale. Un cambiamento radicale, per un ritorno al passato del franchise.

Sembra oramai tutto pronto per il nuovo gioco annuale della serie di Activision. L’unico nodo da sciogliere sarebbe proprio il nome: Call of Duty Vanguard infatti non è ancora ufficiale e potrebbero esserci sorprese durante il reveal. Reveal che appunto sembra essere oramai ad un passo, dunque continuate a restare sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità in dirittura d’arrivo.