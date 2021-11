Call of Duty Vanguard mira al cinema ed aggiungerà due personaggi amati dai fan

Oltre ad Attack on Titan, Call of Duty Vanguard potrebbe avere un altro crossover di livello decisamente alto. A svelarlo sono i dataminer, che hanno analizzato i file del gioco e hanno svelato come nei pieni di Activison ci sia la volontà di inserire due personaggi del mondo cinematografico decisamente amanti da grandi e piccini.

Come riportato online, infatti, Call of Duty Vanguard potrebbe dotarsi a breve di un nuovo evento, chiamato American Heroes. Nei file di gioco sono state trovate infatti delle referenze al crossover che legherà il gioco di casa Activision a due grandi eroi del cinema americano, ovvero Indiana Jones e Capitan America. I dataminer ne hanno dato annuncio tramite alcuni post Twitter, che potete visionare anche voi poco più in basso. Non ci sono ulteriori dettagli in merito, se non i nomi dei set delle skin, trovate all’interno dei file di gioco.

L’arrivo di Capitan America e Indiana Jones insieme non è assolutamente un errore. I due personaggi, infatti, fanno parte di Disney: la casa di produzione di serie TV e film ha infatti acquistato già da diversi anni LucasArts e Marvel, avendo guadagnato così la possibilità di utilizzare i diritti come meglio si crede. L’aggiunta di due icone del genere in Call of Duty Vanguard potrebbe seriamente portare ad un beneficio sia a Disney che ad Activision.

Non è la prima volta, infine, che Call of Duty introduce dei personaggi appartenenti al mondo cinematografico. In manovre molto simili già viste in Fortnite, infatti, Activision è sempre alla ricerca di particolari skin da aggiungere alla modalità Battle Royale e non solo. In passato è capitato da John McClane di Die Hard e John Rambo, dell’omonima saga cinematografica. Spazio anche alle collaborazioni nei fumetti, con Judge Dredd di Rebellion Development che si è guadagnato un posto in Warzone.