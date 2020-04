Call of Duty Warzone: 5 anni e abile come un pro-player, ecco Rogan

Sin dal giorno della sua uscita, Call of Duty Warzone non sta facendo altro che far parlare di se. Il battle royale free to play di Activision ha raggiunto un’utenza che si attesta su numeri record, parliamo di circa 50 milioni di giocatori raggiunti in un periodo brevissimo se consideriamo la data del suo debutto (10 marzo 2020). Dunque, con l’espandersi di una platea sempre più numerosa di appassionati, la scena competitiva dello sparatutto ci sta mostrando quello che sembra essere un vero e proprio bambino prodigio.

Il ragazzino in questione si chiama Rogan ed ha soli 5 anni. Il piccolo pro-player sta dimostrando delle capacità molto importanti per essere un bambino di questa età, tanto da attirare l’attenzione di importanti etichette del mondo degli eSport. I membri del FaZe Clan sono meravigliati dall’impressionante abilità del ragazzino e non nascondono di volerlo ingaggiare il prima possibile per inserirlo nella loro schiera di pro gamer di Call of Duty Warzone.

Se siete curiosi e volete guardare con i vostri occhi le giocate del ragazzino, dovete sapere che la sua famiglia ha aperto un profilo Twitter dove vengono caricati video che mostrano il piccolo Rogan all’opera. Il ragazzino, inoltre, si sta addirittura cimentando in alcune sfide multiplayer contro alcuni dei più talentuosi componenti del FaZe Clan, come Swagg ma anche lo stesso proprietario FaZe Apex.

Tramite un post condiviso sempre su Twitter, viene spiegato che la passione di Rogan per i giochi sparatutto competitivi è nata all’età di soli 3 anni. Insomma il ragazzino sta dimostrando di essere un possibile astro nascente per il mondo degli eSport e noi, dal canto nostro, abbiamo la sensazione che ne sentiremo parlare molto nel prossimo futuro.

