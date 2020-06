Call of Duty Warzone: le modalità sono sparite! Ecco cosa è successo

Call of Duty Warzone ha da poco dato il benvenuto alla tanto attesa Stagione 4. Il titolo sviluppato dai ragazzi di Infinity Ward ha aggiunto diverse modalità di gioco oltre a skin per il nostro alter ego ed armi ma c’è un problema che affligge tutti gli appassionati sin dal rilascio del battle royale diversi mesi fa: la sparizioni di alcune modalità. Chiunque sia alle prese con il free-to-play avrà notato che alle volte determinate modalità diventano inaccessibili facendo spazio a nuove, creando malumore tra gli appassionati che prontamente si rivolgono sui social per avere informazioni in più a riguardo.

Nelle ultime ore gli sviluppatori hanno confermato che è in arrivo un aggiornamento che risolva questo fastidioso problema. A quanto pare l’update verrà lanciato questo fine settimana (salvo imprevisti) e cambierà drasticamente l’interfaccia di gioco permettendo così di non avere più nessun problema rendendo il tutto più intuitivo e funzionale. All’incirca due volte a settimana Call of Duty Warzone aggiorna le proprie modalità di gioco a tempo limitato sostituendone altre, il fastidioso bug colpisce alcuni giocatori che non riescono a trovare più nel menù le modalità seppur teoricamente ancora disponibili.

It will be back in there after the weekend :). In the next big update there are further improvements to this UI to allow for more room / visibility. — Joe Cecot (@JoeCecot) June 13, 2020

Il tweet di Joe Cecot ha quindi confermato l’arrivo di un aggiornamento che cambierà drasticamente il tutto migliorando l’esperienza dei giocatori rendendo tutto più ordinato e meno frustrante. Una notizia che rincuora gli appassionati visto e considerando che con l’arrivo della Stagione 4 gli sviluppatori hanno aggiunto un sacco di modalità aggiuntive per variare l’esperienza di gioco e rendere Call of Duty Warzone non un semplice gioco stand alone gratuito.

