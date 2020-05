Call of Duty Warzone: un team stabilisce uno strepitoso record di uccisioni nella modalità squad

Il team capitanato da Priestahh, uno dei componenti e pro gamer dei Faze, ha raggiunto uno straordinario record su Call of Duty Warzone, la versione battle royale appartenente al celebre franchise sparatutto di Activision. A quanto pare, il team composto da quattro giocatori è riuscito ad accumulare ben 113 uccisioni, stabilendo difatti un record mondiale all’interno della modalità Squad.

Questo assurdo risultato è stato possibile grazie al fatto che ogni giocatore che compone il team è riuscito a raggiungere in media 30 uccisioni a testa. Da segnalare anche che uno dei componenti ha giocato con gravi problemi di lag, nonostante ciò nulla ha fermato la squadra dei pro player capitanata da Priestahh che è comunque riuscita nell’impresa di infrangere il precedente record della modalità Squad di Call of Duty Warzone.

Deleo lagged out but we just got 96 WTF pic.twitter.com/SHyE7potXQ

— FaZe Priestahh (@Priestahh) May 13, 2020