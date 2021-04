Call of Duty Warzone: Verdansk è andata; per sempre

Dalla serata di ieri, i giocatori di Call of Duty Warzone sono sbarcati sulla nuova mappa: Verdansk 1984. Ma la vecchia versione della mappa? Sarà possibile ritornarci un giorno, dopo l’evento che ha visto lo scenario disintegrarsi a causa di un’esplosione nucleare? La risposta sarà breve e concisa: no. Amos Hodge, Associate Creative Director di Raven, ha confermato che la versione odierna di Verdansk è andata; per sempre. Non sarà mai più possibile calpestare il terreno della prima mappa di Warzone. “I giocatori non lo sanno, ma Verdansk odierna non sarà più giocabile” – ha continuato Hodge – “[…] è andata; e non tornerà indietro“.

Adesso, se la precedente mappa è stata sostituita da una versione degli anni ’80 per integrarsi a Call of Duty Black Ops Cold War, cosa accadrà se i rumour riguardo al Call of Duty del 2021 dovessero rivelarsi veritieri? Infatti, le insistenti voci di corridoio, parlano di un nuovo COD ambientato nella Seconda Guerra Mondiale; una sorta di sequel di Call of Duty WWII del 2017. Verdansk, subirà un ulteriore restyling?

La Stagione 3 di Call of Duty Warzone è quindi iniziata ‘col botto’! Rob Kostich, Presidente di Activision Blizzard ha detto a riguardo: “La Stagione 3 porta con se non solo una trasformazione della mappa all’anno 1984, ma anche un’enorme quantità di contenuti e nuovi aggiornamenti, di cui molti già al lancio. Non solo, abbiamo anche intenzione di portare tanti contenuti gratuiti per Black Ops Cold War. Oggi è davvero un giorno da ricordare per i giocatori e la nostra community. C’è molto altro in arrivo in questa stagione e nei prossimi mesi, tenetevi pronti!”.

Come sempre, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division, per ulteriori aggiornamenti sulla saga sparatutto targata Avtivision.