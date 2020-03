COD Modern Warfare 2 Remastered: un rumor ne suggerisce l’arrivo nel 2020

Call of Duty è sicuramente uno degli sparatutto più amati dagli appassionati del genere. In questo momento migliaia di giocatori stanno aspettando notizie riguardanti la nuova modalità battle royale che, secondo diverse indiscrezioni, dovrebbe arrivare settimana prossima, precisamente il 10 marzo. Proprio l’altro giorno L’account Twitter “Okami” ha pubblicato un post sull’argomento che ha attirato quasi subito l’attenzione del pubblico. Il tweet, oltre ad annunciare la data di uscita ha specificato anche un trailer a riguardo in arrivo in questi giorni. C’è da dire però che il rumor non finiva qui, in fondo al comunicato il ragazzo ha scritto un messaggio che ha fatto tornare le speranze per un possibile arrivo di COD Modern Warfare 2 Remastered.

COD Modern Warfare 2 Remastered è stato il sesto capitolo della serie uscito nel lontano 2009 su PC, PS3, Xbox 360 e, su Nintendo DS, venne rilasciata una versione minore chiamata Modern Warfare Mobilized la quale non seguiva però la storia originale. In un solo giorno il titolo riusci a vendere la bellezza di 8,5 milioni di copie con un ricavo che si aggira attorno agli 810 milioni di dollari. Il capitolo riuscì a mettere d’accordo quindi la maggior parte dell’utenza risultando a tutti gli effetti uno dei Call of Duty più riusciti di sempre. Dopo l’annuncio della remastered del primo Modern Warfare, gli appassionati del genere si sono sempre chiesti se anche il secondo capitolo avrebbe avuto in futuro lo stesso trattamento.

– Warzone is launching March 10th – Trailer is ready. It's coming either on Thursday or on Monday. – Free to play – Squads only – Will be in its own separate client When all of this comes true you will know I'm right about MW2R coming this year. — Okami (@Okami13_) March 5, 2020

Effettivamente circa un anno fa ci furono diversi misteriosi riferimenti a COD Modern Warfare 2 Remastered trovati all’interno del database del PEGI. Col tempo, tuttavia, le voci insistenti si sono pian piano affievolite risultando soltanto una voce di corridoio. Come abbiamo visto però, l’insider “Okami” sembrerebbe aver riacceso questa speranza affermando che se le sue indiscrezioni sulla WarZone di Modern Warfare fossero state esatte, vedremo l’arrivo della remastered proprio nel 2020. bisogna chiarire che queste dichiarazioni non sono ufficiali in quanto né Activision né Inifinty Ward hanno ufficializzato il tutto. Bisogna però dire che il ragazzo aveva correttamente anticipato alcuni dettagli riguardanti la “Modern Warfare 2v2 Gunfight Alpha”, quindi potrebbe aver azzeccato anche questo? Non ci resta altro che aspettare l’eventuale ufficialità.

Cosa ne pensate di questa notizia? Desiderate una remastered di COD Modern Warfare 2? Fatecelo sapere nei commenti. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti questa serie.