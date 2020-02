COD Modern Warfare: due nuovi indizi svelano la data di lancio della battle royale?

Non passa un giorno senza che non si sia manifestato un nuovo rumor riguardante la modalità battle royale di COD Modern Warfare, presumibilmente chiamata Warzone. Mentre Activision continua a non volersi esporre ufficialmente a tal proposito, ci sono diverse voci di corridoio che si sono susseguite nel corso delle ultime settimane. Questi rumor hanno quasi confermato l’esistenza di Warzone ma non solo, sembra che l’arrivo della battle royale sia ormai molto vicino.

Il rumor di oggi ce lo propone l’utente BattleRoyaleCoD tramite il proprio profilo Twitter. Il ragazzo ha individuato un paio di papabili indizi all’interno delle mappe multiplayer dell’FPS di infinity Ward che potrebbero indicare la data di rilascio della modalità battle royale.

Hmm… Could this be a hint towards the Call of Duty Warzone release date? 🤔

"Warbeast – in cinemas from March 3rd." 👀

This was spotted underground in the Piccadilly map. #Warzone pic.twitter.com/bxtpDBXKyF

— Call of Duty Warzone News (@BattleRoyaleCoD) February 21, 2020